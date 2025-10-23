Jiří Adamec: Pryč z ústavu! "Chci, aby dožil šťastný," tvrdí manželka
23. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Drama kolem slavného režiséra už se konečně trochu uklidnilo, v sanatoriu ale nezůstal.
Vzruch kolem známého režiséra Jiřího Adamce, který trpí frontotemporální demencí, konečně trochu opadl. Už bylo pomalu načase, však se obvinění z únosů a podobně skloňovala v podstatě celý měsíc.
Režisérova manželka Jana Adamcová si přitom celou dobu pevně stojí za tím, že jedná v Jiřího nejlepším zájmu a komentáře kolegů, kteří si myslí, že na tom režisér není až tak špatně, jak Jana prezentuje, nechce ani slyšet.
Doposud poslední zvrat přišel, když Jana odvezla manžela do luxusního sanatoria Šarlotka. Nakonec ale režisér zřejmě v žádném ústavu dožívat nebude, protože už je podle všeho zase zpátky doma. Všiml si toho magazín Blesk, jehož redaktor Adamce i s manželkou potkal na procházce.
Podle Blesku nevypadá Adamec nijak při síle a pravdu o zdravotním stavu tedy s největší pravděpodobností měla právě jeho manželka.
Sama Jana prý vypadala strhaně, unaveně a bylo zřejmé, že je péče o chřadnoucího manžela velmi náročná.
Proč si ho tedy brala domů a nepřenechala starost odborníkům?
„Je to náročné, ale snažím se být s Jirkou co nejvíc, protože je vidět, že ho to dělá šťastným. A já chci, aby se i navzdory tomu, co bylo nebo nebylo, cítil na sklonku života tak, jak jen nejlépe může. Protože až tady jednou nebude, pokud ho tedy přežiju, čímž si v poslední době nejsem jistá (úsměv), tak chci mít dobrý pocit a čisté svědomí, že jsem udělala vše, co jsem mohla, aby byl šťastný,“ prozradila Adamcová pro magazín Expres.
„Pomáhají mi rodiče, dcera i kamarádka. Syn studuje v zahraničí, tak je pro nás alespoň mentální oporou v této těžké době,“ uvedla.
„Starostí má i tak plné brýle a o žádné další spory nestojí: „Chtěla bych akorát říct, že pokud komukoliv, kdo mě hodlá kritizovat, skutečně jde o Jirku, mého muže, tak by mu měl přát, že je šťastný. A to on je. Pamatuji si, jak se kdysi všichni naváželi do Ivanky Gottové, když byl Karel ještě naživu, že je mrcha a odstřihla jeho přátele. Spousta lidí ale říkala, a já s tím naprosto souhlasím, že ať bylo cokoliv, byla to jeho žena, poskytovala mu vše, co potřeboval, a Karel s ní byl na sklonku života šťastný. Myslím, že to je velmi důležité, a chtěla bych to tak stejně,“ dodala.