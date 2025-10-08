Milujete gumové bonbony? Tento příběh vás možná odradí
8. 10. 2025 – 13:48 | Zpravodajství | Alex Vávra
Touha po sladkém se pro řidiče z Yorkshiru změnila v noční můru. Během tří dnů snědl celé tři kilogramy želé bonbonů a skončil v nemocnici s vážným zánětem střev. Lékaři mluvili o jednom z nejkurióznějších případů, jaké kdy viděli.
Chtěl si jen trochu osladit život po dlouhých dnech za volantem. Třiatřicetiletý Nathan Rimmington z Barnsley v jižním Yorkshiru si dopřál svou oblíbenou pochoutku – želé bonbony s příchutí coly. Jenže místo několika hrstí si pořídil obrovské tříkilové balení, které během tří večerů snědl do posledního kousku. Co začalo jako nevinné mlsání, skončilo o pár dní později na jednotce intenzivní péče.
Nathan později přiznal, že se mu jednoduše nechtělo do obchodu a chuť na sladké byla silnější než zdravý rozum. „Nikdy jsem nebyl moc na sladkosti, ale tentokrát jsem prostě chtěl ty colové bonbony. Když jsem si je přinesl domů, pustil jsem se do nich a říkal si, že pár kousků večer neuškodí,“ popisuje. Jenže těch „pár kousků“ se změnilo v maraton mlsání. Každý večer po večeři mizel další a další díl z obrovského balíku, až po třech dnech nezbylo nic.
Den poté se ozvalo tělo. Nejprve jen lehká nevolnost a pocit těžkosti v břiše. O pár hodin později už Nathan trpěl prudkými křečemi, které mu nedovolily stát ani sedět. „Měl jsem pocit, že mi někdo svírá vnitřnosti železným pásem. Potil jsem se, měl jsem zimnici a bylo mi na omdlení,“ vzpomíná. Další ráno už nezvládl vstát z postele. Nakonec se dopotácel k lékaři, který si hned všiml, že pacientovi teče pot z čela a krevní tlak mu letí do nebes. Okamžitě ho poslal do nemocnice. Tam lékaři zpočátku podezírali otravu jídlem, jenže výsledky testů je šokovaly – v Nathanově trávicím traktu se nacházelo extrémní množství želatiny.
„Ptali se mě, jestli jím hodně sladkostí,“ vypráví. „Řekl jsem, že jsem měl pár colových bonbonů. Když se zeptali, kolik přesně, odpověděl jsem: tři kila. Všichni na mě zírali, jestli to myslím vážně.“
Organismus se zablokoval
Želatina, která dává bonbonům jejich typickou pružnost, může být při nadměrné konzumaci nebezpečná. Ve velkém množství zpomaluje trávení, zatěžuje střeva a může způsobit jejich částečné ucpání. U Nathana se přidala i akutní divertikulitida – zánět a infekce tlustého střeva, která vzniká, když se v jeho stěně vytvoří drobné váčky a ty se zanítí.
Lékaři mu okamžitě zakázali jakýkoli příjem potravy, nasadili infuze a začali mu čistit trávicí trakt. Strávil šest dní v nemocnici s vysokou horečkou a silnými bolestmi. „Byla to moje hloupost. Tělo se doslova vzbouřilo. Doktoři říkali, že kdybych přišel o den později, mohl jsem skončit na operačním sále,“ říká Nathan.
Po návratu domů se jeho případ stal mezi přáteli legendou. Jeden z nich mu k narozeninám přinesl tříkilový pytel colových bonbonů jako vtip. „Jen jsem se zasmál, ale když jsem ten balík viděl, přeběhl mi mráz po zádech. Od té doby se sladkostí ani nedotknu. Mám z toho skoro panickou reakci,“ přiznává.
Kdy se sladkost může stát jedem
Podle lékařů je divertikulitida poměrně časté, ale podceňované onemocnění. Vzniká, když se v tlustém střevě vytvoří malé výčnělky zvané divertikly, které se mohou zanítit nebo infikovat. Projevuje se silnou bolestí břicha, horečkou, nevolností a někdy i krvácením. V extrémních případech může dojít k prasknutí střeva a rozvoji zánětu pobřišnice.
Příčinou bývá nevhodná strava a nedostatek vlákniny, ale v Nathanově případě byl spouštěčem extrémní příjem želatiny. Podle odborníků se v trávicím systému může hromadit, zpomalovat pohyb střev a narušovat přirozenou činnost organismu. Nathan měl štěstí. Vyvázl bez trvalých následků, ale zkušenost ho změnila. Dnes se svému příběhu směje jen napůl. „Lidi se tomu smějí, ale já si na vlastní kůži ověřil, že i obyčejné bonbony dokážou člověka dostat do nemocnice. Moje rada je jednoduchá – všechno s mírou. I to, co vypadá neškodně.“
Podle lékařů je jeho případ výstrahou. V době, kdy je možné koupit obrovská balení sladkostí na pár kliknutí, je snadné ztratit pojem o množství. A jak ukazuje Nathanův příběh, i něco tak obyčejného jako bonbon se může proměnit v nečekanou hrozbu – pokud člověk zapomene, že i sladké má své limity.