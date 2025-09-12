V Bratislavě se demonstrovalo proti Ficovi, podle pořadatelů šlo jen o začátek
12. 9. 2025 – 7:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Tisíce lidí dnes v centru Bratislavy protestovaly proti politice vlády premiéra Roberta Fica a proti směřování země pod jejím vedením.
Informují o tom slovenská média. Demonstraci svolal opoziční poslanec Alojz Hlina ze strany Svoboda a Solidarita. Server aktuality.sk píše o 3000 účastnících, pořadatelé uvádějí, že jich bylo 8000 až 10.000.
Ve svém proslovu Hlina řekl, že dnešní demonstrace je pouhým začátkem. "My jen startujeme," uvedl a obvinil vládu, že "život se zlepšil jen gaunerům a ministrům". Na Slovensku se podle něho vede boj o to, zda bude součástí západoevropské demokracie, zda zůstane parlamentní demokracií nebo zda budou platit zákony.
Lidé si přinesli transparenty například s rudou sovětskou hvězdou a nápisem "Fico - cynický a zákeřný lhář". Dávali také najevo nesouhlas s chystanými úspornými opatřeními a možným zneužíváním evropských fondů.
Protest skončil zpíváním staré verze slovenské hymny. Její nové aranžmá, které vzbudilo kontroverze, si objednala ministryně kultury Martina Šimkovičová.
Odpůrce Ficovy vlády minulý týden pobouřila premiérova cesta do Pekingu na oslavy 80. výročí vítězství Číny nad Japonskem ve druhé světové válce, kde se znovu setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, s nímž drtivá většina čelných evropských politiků přerušila kontakty kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu. Se šéfem Kremlu se Fico sešel už v květnu v Moskvě.