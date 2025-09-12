Dnes je pátek 12. září 2025., Svátek má Marie
12. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Překvapivé přiznání! Agáta Hanychová: Nejkrásnější dovolenou nezažila s manželem
zdroj: Profimedia.cz
Agáta zavzpomínala na cestování i bývalé vztahy.

Zase ti bývalí partneři a zase celkem nečekané přiznání. Věčná rebelka a legendární drbna Agáta Hanychová na sebe například nedávno propálila, že i když byla ve vztahu ze msty nevěrná, stejně u záletů myslela "na Kubu" (tedy Jakuba Prachaře).

A právě jeho jméno padlo znovu, když Agáta vzpomínala na cestování a dovolené.

Influencerka a bývalá modelka toho má nepříliš překvapivě naježděno docela dost: „Tak já toho mám hodně procestováno. Kubu, Dominikánskou republiku, Thajsko, Bali, Koreu, Panamu. Cestovala jsem ráda. Teď je můj sen Kostarika, kam bych se moc ráda podívala. Což jsem už ale mohla, když jsem byla v Panamě,“ prohlásila v podcastu Agáta a Ornella.

A právě poslední jmenovanou destinaci považuje za nejkrásnější výlet života. Který však neabsolvovala se svým manželem!

„Panama byla opravdu nádherná. Byla to nejhezčí dovolená, kterou jsem kdy zažila. Byla jsem tam s Kubou,“ zasnila se.

„Bydleli jsme tam na malých ostrůvcích, byla tam panenská příroda, delfíni kolem nás kroužili. Byla to nejhezčí dovolená v mém životě,“ pokračovala.

A na jednu stranu je samozřejmě fajn, že si z manželství se slavným hercem neodnesla jen zášť a bolest, ale také pěkné vzpomínky. Zda o nich ale rád uslyší současný manžel, je jiná otázka.

Tak či tak, na vysněnou Kostariku už nejspíš vyrazí se svým mužem, Mirkem Dopitou. A Ornella? Ta by raději mířila na sever.

„Já jsem byla nejdál asi v Dominikánské republice a pak v Dubaji. Nikdy jsem nebyla v Asii, nebyla jsem na Bali ani v Thajsku. Asijské státy jsem vůbec nenavštívila. Ani mě tedy moc nelákají, ale chtěla bych se podívat na Island,“ prozradila Agátina nejlepší kamarádka.

Extra.cz, Agáta a Ornella
