Felix Slováček a Dáda Patrasová v mrazivém strachu: Syn musel na akutní operaci
12. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Syna slavného saxofonisty z ničeho nic zradilo zdraví a ke slovu museli přijít chirurgové.
Určitě není potřeba vysvětlovat, proč jakýkoliv zdravotní problém týkající se dětí bolí Felixe Slováčka a Dádu Patrasovou víc než kohokoliv jiného. Nemoc jim vzala dceru. Bát se i o synův život, to už je prostě síla.
V případě Felixe juniora ale snad naštěstí všechno dobře dopadlo: Slováčkův syn musel dle informací Blesku na akutní operaci dutiny břišní, která se podle všeho podařila, jak měla.
„Už neleží na jipce, ale je na normálním pokoji. Rodiče za ním chodí pravidelně, otec dokonce denně,“ píše Blesk s tím, že informace pocházejí přímo z pražské Fakultní nemocnice, kde měl Felix junior zákrok podstoupit.
„Žádné komplikace u pacienta zatím nenastaly,“ uvedl nejmenovaný zdroj.
Jak dlouho pobude v nemocnici, zatím není jasné: Závisí především na tom, jak rychle se tělo dokáže po náročné operaci zregenerovat.
Tak či tak, návštěvy musí rodičům spouštět hotové vlny hořkých vzpomínek. Jedná se totiž o stejnou nemocnici, kde se onkologicky léčila i Anička...