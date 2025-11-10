Satelity zachytily pohyb sopky Taftan. Probouzí se po 700 000 letech
10. 11. 2025 – 15:25 | Magazín | Žanet Ka
Vědci z ESA zachytili pomocí satelitů Sentinel pohyb hory Taftan, která se za poslední měsíce zvedla o devět centimetrů. Tlak pod povrchem roste a hora, dlouho považovaná za tichou, znovu ožívá.
Na jihovýchodě Íránu, vysoko na tibetské plošině, se země začala nepatrně zvedat. Devět centimetrů během deseti měsíců vypadá jako drobnost, která však ve světě vulkanologů znamená jediné: sopka dýchá. Jmenuje se Taftan, a i když v celé známé historii lidstva ještě nevybuchla, její ticho se právě narušilo. Nová studie, publikovaná v časopise Geophysical Research Letters, upozorňuje, že tlak uvnitř jejího masivu roste a hora, dlouho považovaná za vyhaslou, se zřejmě probouzí.
Hora, která se pohnula
Taftan se zvedla mezi červencem 2023 a květnem 2024, což vědci zjistili pomocí radarových snímků ze satelitů Sentinel-1 Evropské vesmírné agentury. Ty dokážou z oběžné dráhy zachytit i nepatrné změny v terénu, a to i skrze mraky nebo v noci. „Zdvih se nezastavil, což znamená, že tlak stále trvá,“ vysvětluje Pablo J. González ze Španělské národní výzkumné rady (IPNA), který výzkum vedl.
Podle jejich měření se tlaková zóna nachází jen několik set metrů pod vrcholem, přibližně v hloubce 490 až 630 m. Vědci se domnívají, že se zde hromadí plyny a horké tekutiny, které cirkulují v podzemním hydrotermálním systému.
Pod povrchem spí moře žhavé horniny
Hlouběji, zhruba 3,2 km pod povrchem, se rozprostírá obrovský magmatický rezervoár. Právě odtud pravděpodobně stoupají těkavé plyny, které se nyní hromadí v horních vrstvách. Vědci testovali různé možné příčiny pohybu, jako jsou zemětřesení i silné deště, a všechny vyloučili. Změna výšky se děje pomalu a bez vnějších vlivů, což odpovídá vnitřnímu tlaku v hornině.
Satelitní data ukazují, že zem se nejprve zvedala a poté ustálila, jako by se v těle sopky otevíraly nové trhliny a plyny si hledaly cestu ven.
„Vyhaslá“ neznamená mrtvá
Taftan je stratovulkán vysoký 3 940 m, složený z vrstev lávy a popela. I když o erupci z posledních deseti tisíc let nejsou žádné záznamy, fumaroly na vrcholu stále vypouštějí páru a síru jako důkaz, že uvnitř je život. Vědci připomínají, že označení vyhaslá sopka může být zavádějící. I tichý vulkán může během měsíců přejít do aktivního stavu. Proto je důležitější než historické záznamy sledovat aktuální měření pohybu země, úniku plynů a změn teplot.
Když tlak hledá cestu ven
Současný vzestup podle výzkumníků neznamená nutně blížící se erupci. Může jít o nahromadění plynů v uzavřených trhlinách, které mírně nadzvedávají horninu. Jinou možností je malý přítok magmatu, který uvolnil těkavé látky do mělčích vrstev. Jakmile plyny najdou únik, tlak se uvolní buďto tiše nebo výbušně, podle cesty, kterou si hora zvolí.
Rizika pro okolí
Taftan se nachází v poměrně odlehlé oblasti, ale zhruba 50 kilometrů od ní leží město Khash, jehož obyvatelé mohou při větrném počasí cítit sirný zápach z fumarol. Největším nebezpečím nejsou lávové proudy, ale freatické exploze- výbuchy páry, ke kterým dochází, když se voda dostane do kontaktu s horkými horninami. Ty mohou vyvolat lokální popílkový spad nebo poškodit vegetaci.
„Tato studie si neklade za cíl vyvolat paniku,“ zdůrazňuje González. „Je to varování pro úřady, aby situaci sledovaly a připravily se, dokud hora jen šeptá, ne křičí.“
Jaké kroky vědci plánují
Vědecké týmy chtějí v příštích měsících měřit úniky plynů přímo u průduchů, zejména oxid siřičitý, oxid uhličitý a vodní páru. Také navrhují vybudovat síť seismometrů a GPS jednotek, které by zachytily drobné otřesy a přesné pohyby povrchu. Satelity Sentinel budou dál sledovat každý milimetr. Pokud by se zem začala propadat, znamenalo by to únik tlaku. Pokud by se naopak zvedala rychleji, šlo by o signál, že plyn i teplo zůstávají uvězněny uvnitř.
Proč jsou satelity klíčem k porozumění
Radarové satelity představují revoluci v monitorování sopek: vidí skrz mraky, nevadí jim noc ani prašné bouře. Každý průlet zachytí další snímek a vytváří „film“ proměn zemského povrchu. V kombinaci s pozemními senzory tak dokážou vědci zrekonstruovat pohyby, které by dřív zůstaly nepostřehnuté- změny o pouhé centimetry, jež mohou rozhodovat o tom, zda hora spí, nebo se probouzí.
Když se Země pohne o devět centimetrů
V kontextu času je to sotva záchvěv, ale v řeči geologie je to zpráva, kterou nelze ignorovat. Sopka Taftan po 700 000 letech ticha o sobě dává vědět.