Akciové fiasko: Tesla padá volným pádem, Volkswagen krvácí – kdo dokáže vydělat na krvavé lázni?

Celosvětové burzy se otřásají, akcie automobilek padají jako domino, a nervozita mezi investory roste. Zatímco Tesla za poslední měsíce ztratila více než třetinu tržní hodnoty a Volkswagen zdražuje auta pro americké zákazníky o čtvrtinu, analytici už začínají pokukovat po nových příležitostech. Vyplatí se sázet na bigtechy, banky nebo zbrojní giganty?

Když americký prezident Donald Trump vyhlásil cla na vybrané dovozy, mnozí to považovali za součást jeho tvrdého vyjednávání. Jenže z obou stran Atlantiku (a nově i z Asie) přišla rychlá odpověď: tarifní přestřelka se rozjela na plné obrátky. Podle některých odborníků nás tak nevyhnutelně čeká globální recese – a první výstřely už padly. „Cla fungují v podstatě jako nová daň. Buď ji zaplatí přímo zákazníci, nebo ji musí firmy kompenzovat, což jim ale ubírá ze ziskových marží,“ říká portfolio manažer Radim Kramule z Erste Asset Management a dodává, že málokterý výrobce zvládne odevzdat dvacet a více procent své marže, aniž by ho to stálo existenci.

Automobilový průmysl, zejména v Evropě a Asii, teď čelí bolestivému zásahu. Volkswagen, jeden z největších hráčů, už oznámil, že zvýší ceny některých modelů v USA o 25 %, aby aspoň částečně vykryl náklady způsobené novými tarify. Jeho akcie mezitím od březnového vrcholu ztratily přibližně čtvrtinu hodnoty. Situace není lepší ani u Tesly, která přišla téměř o 40 % od počátku roku – což je obrovský propad i na automobilku, která je zvyklá na jízdu divočejší než na závodním okruhu. Porsche, BMW i Mercedes-Benz také krvácí: analytici upozorňují, že tyto zásadní pády cen nejsou „výhodnými slevami“, ale spíš zrcadlem reálných obav z nového ekonomického prostředí.

Přesto existují výjimky, na které sází zkušení investoři. Italské Ferrari přišlo o pětinu hodnoty, ale jeho movitá a loajální klientela i nadále kupuje auta „pro radost“ – a neřeší momentální výkyvy trhu. Už teď se proto objevují odvážné názory, že Ferrari krizi ustojí bez větší újmy. Stejně tak by se mohli svést na vlně oživení bankovní tituly a zbrojařské firmy, které v nejbližších měsících mohou nabrat na síle, tvrdí analytik Boris Tomčiak z Finlord.

Dalším klenotem ve hře mohou být velcí technologičtí hráči. Microsoft, Google i Amazon za poslední půlrok odepsali přes 20 %, jenže jejich tržby rostou dál. Pokud se situace uklidní, mají podle expertů šanci na rychlejší rebound než většina odvětví. Stále platí, že kdo se nebojí rizika a dokáže sledovat dění s chladnou hlavou, může na současné bouři výrazně vydělat. Odpověď, kdo bude vítězem a kdo jen dalším poraženým, přinesou až následující týdny a měsíce.