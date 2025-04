Krysa jako anděl strážný! Zachránila stovky před jistou smrtí

Má čumák na smrt a zachraňuje životy tam, kde byste to nejmíň čekali. Krysa jménem Ronin objevila přes stovku min a stala se zvířecím superhrdinou!

Krysy možná nemají nejlepší pověst, ale jeden chlupatý hrdina jménem Ronin ji pomáhá napravit – a přitom zachraňuje životy. Ronin je africká obrovská krysa s mimořádně vyvinutým čichem, která byla vycvičena k hledání nášlapných min. A dělá to tak dobře, že si vysloužila zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Mezi srpnem 2021 a únorem 2025 odhalil Ronin v oblasti poblíž kambodžského Siem Reapu celkem 109 nášlapných min a 15 kusů nevybuchlé munice. „Roninovy úspěchy jsou důkazem neuvěřitelného potenciálu krys,“ řekl jeho hlavní cvičitel Phanny pro Guinnessovu publikaci.

Nášlapné miny jsou smrtelně nebezpečné zbraně ukryté pod zemí, které mají za cíl zranit nebo zabít každého, kdo na ně šlápne. Jen v Kambodži způsobily od roku 1979 – tedy od pádu režimu Rudých Khmerů – více než 65 000 mrtvých a zraněných. Jejich použití je celosvětově kritizováno právě kvůli tomu, že zabíjejí nerozlišují mezi vojáky a civilisty a zůstávají nebezpečné i desítky let po skončení konfliktu. Podle odhadů je na světě stále přes 110 milionů zakopaných min ve více než 60 zemích. V roce 2023 si miny vyžádaly 5 757 obětí, z toho 37 % byly děti.

zdroj: Profimedia.cz

A právě tady vstupuje na scénu Ronin a jemu podobní. Organizace APOPO, která sídlí v Belgii, vycvičila už přes sto krys, které dokážou pomocí čichu rozpoznat výbušniny. Díky své nízké váze jsou natolik lehké, že miny samy nespustí – a navíc pracují rychle. Jeden takový krysí tým dokáže prohledat plochu velikosti tenisového kurtu za půl hodiny. Člověk s detektorem kovů by na to potřeboval i čtyři dny. A to není vše – tyto krysy se také používají v nemocnicích k detekci tuberkulózy, což pomáhá včas zastavit šíření nemoci.

Ronin se narodil v Tanzanii, je mu pět let a oproti běžné domácí kryse je pořádný kus chlapa. Měří přes 60 cm (zhruba jako kočka) a váží 1,2 kilogramu. Působil v provincii Preah Vihear, která patří k nejvíce zaminovaným oblastem na světě. Kromě letité občanské války byla během války ve Vietnamu tato oblast vystavena i těžkému bombardování ze strany USA. Americká armáda tam během čtyř let shodila 2,7 milionu tun munice, z toho až čtvrtina neexplodovala – a zůstala smrtelně nebezpečná až dodnes. Odhaduje se, že v Kambodži se stále nachází 4 až 6 milionů nevybuchlých min. Ronin tak navazuje na odkaz jiného slavného krysího hrdiny – Magawy, který během pěti let služby objevil 71 nášlapných min a 38 dalších výbušnin. Magawa zemřel pokojně v roce 2022.