Už se smířila s náhlým koncem? Sabina Laurinová: "Aby přišlo něco nového, musí něco skončit"
7. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Slavná herečka čeká na novou příležitost a vypráví o starostech s dětmi.
Populární herečka Sabina Laurinová se nedávno poměrně ostře vyjadřovala k rozhodnutí vedení TV Prima, které prakticky ze dne na den ukončilo natáčení seriálu ZOO: Nové začátky.
Projekt, který stál televizi opravdu hodně prostředků, nenaplnil své cíle. Ty, nutno podotknout, nebyly malé: Prima si brala na mušku rovnou neochvějného krále českého seriálového pole, tedy dvacetiletou stálici Ulice.
Důstojná konkurence se ale nakonec nekonala a seriál ZOO skončil.
„Mrzí mě, že tolika lidem – a teď nemyslím jen herce – oznámí ze dne na den, že končí. Nemají možnost si hned najít práci. Těžká doba,“ uvedla rozladěná Sabina svého času pro magazín Aha!
Zlost už ale zřejmě vyprchala, protože když se k tématu vrátila v rozhovoru pro eXtra.cz, zněla už o dost smířeněji a vystřihla hlášku, které by dozajista zatleskal i Geralt z Rivie: „Pro nás je to běžné. Aby přišlo něco nového, musí něco skončit.“
Víc vrásek než ukončený televizní projekt jí momentálně působí její dvě dcery, které už jsou ve věku, kdy rodiče zkrátka přestávají potřebovat. Což ale samozřejmě žádná maminka neslyší ráda.
„Starší dcera chce svobodu, chodí na večerní akce, koncerty… a člověk má samozřejmě strach. Pamatuju si, že moje maminka na mě čekala večer v předsíni, a já nechápala proč. A teď už to chápu až moc dobře,“ přiznala Sabina.
„Starší je na DAMU, takže si myslím, že svůj směr našla. Mladší je na střední škole a svůj směr teprve hledá,“ prozradila.
Dcerám se nicméně nesnaží vybrat povolání a nevnucuje jim herectví: „Rodiče mi to kdysi taky rozmlouvali, protože je to těžké povolání. Já jim hlavně přeji, aby našly štěstí v tom, co je bude naplňovat.“