7. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Hraní není žádný med! Syn Dolanského a Vlasákové: "Šokovalo mě, jak je to náročné"
zdroj: Profimedia.cz
Ambiciózní mladý herec přiznává, že nároky, které jeho řemeslo klade na člověka, ho překvapily.

Někteří potomci slavných herců a celebrit občas tak nějak z principu odmítají kráčet ve stopách rodičů, herectví je neláká a snaží se prosadit něčím vlastním. Často sice nakonec skončí u hraní, ale plány zpravidla bývají jiné.

To Max Dolanský, syn Jana Dolanského a Lenky Vlasákové, měl jasno už od malička: Chtěl hrát. Chtěl showbusiness. Chtěl slávu.

A, byť je mu teprve dvacet let, si za svým snem jde s pořádnou vervou: Střihl si už několik seriálů i jeden film.

Sám ale přiznává, že je hraní mnohem větší nápor, než čekal: „Myslím si, že tady, tady se nedá očekávat skoro nic. I když jsem se s tím setkával doma, tak jsem věděl ta úskalí a rizika, ale obecně šokovalo, jak je to náročné na člověka,“ popsal pro eXtra.cz.

„Vždy jsem chtěl být herec, vlastně se mi to daří a jsem za to vděčný,“ přiznal.

Od rodičů ale paradoxně žádné rady nechce, raději má sólo: „Já si to všechno dělám tak trochu sám,“ tvrdí.

Rád by si také dopřál trochu rozmanitosti a po několika spíše negativních rolích má náladu na něco vyloženě pozitivního a skrznaskrz slunečného: „Chtěl bych si zahrát prince v nějaké pohádce. Ideálně nějakého hodnějšího, ne grázlíky, ty už jsem si teď docela zahrál, tak bych byl rád za kladnou roli,“ zasnil se.

