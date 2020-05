Utopistické město plné zeleně má zachránit svět

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: roj

Co s rostoucím počtem lidí na zemi, aby zároveň nezmizela zeleň? Italští architekti přišli s odvážným plánem na vybudování vertikálního města, ve kterém by obklopeno vertikálními zahradami mohlo najít domov až 200 tisíc lidí.

Architekti ze studia Luca Curci se evidentně inspirovali sci-fi, utopistické vize měst, kde se všechno bude odehrávat ve vzduchu, ale převedli do uskutečnitelné podoby. Tedy alespoň podle nich. Na malé ploše plánují vytvořit byty až pro dvě stě tisíc lidí, což je o něco víc než má Plzeň.

Město s názvem The Link (Spojení) má v sobě úzce spojovat obytnou část a zeleň. Vše by se v podstatě mělo narvat do čtyř výškových budov, z nichž ta největší má mít tři sta pater a dosahovat 1200 metrů. Ta bude obytná, zatímco v sousedních třech budou kromě bytů sídlit i úřady, nemocnice, školy či obchody...

Celá stavba bude zároveň jedním obřím vertikálním lesem - na ploše 1,2 milionu metrů čtverečních by se měly být vysázely dva miliony rostlin. Soběstačný městský les tak bude zároveň čistit ovzduší a zlepší energetickou náročnost budov.

Kromě toho, že nahňácáním na malém prostoru nepřijde okolní příroda k takové škodě - navíc bude město samo o sobě ostrovem zeleně, má The Link ještě jednu výhodu. Nebudou existovat chudší předměstí, natož slumy.

Mimochodem, architekti si představují, že mezi patry a věžemi bude existovat spojení prostřednictvím létajících dronů. Takže nezapomněli ani na vzdušné zastávky.

Jejich odvážný návrh má k realizaci daleko, jsou ale o jeho genialitě přesvědčeni, a tak plánují prezentace v mnoha velkých městech a doufají, že osloví veřejné instituce i soukromé investory.