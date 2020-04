Podívejte se, jak to Los Angeles slušelo v době, kdy auta byla vzácností

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: roj

Mrakodrapy, továrna na americké sny a místo, ve kterém bydlí ty nejbohatší celebrity. Tak známe rušné velkoměsto Los Angeles nyní. Těžko uvěřit, že v dubnu 1850, kdy bylo povýšeno na město a začleněno do Spojených států, mělo jen 1600 obyvatel. Pojďte se s námi ponořit do minulosti a kouknout se, jak známá místa vypadala ještě před tím, než kolem nich denně začaly proudit statisícové davy.

Každé město kdysi začínalo jako malá osada, ne všechny osady se ale dokázaly za 170 let proměnit ve čtyřmilionový kolos, který je po New Yorku druhým nejlidnatějším americkým městem. Přestože jeho historie sahá až do roku 1542, první osadníci se v oblasti usadili v 80. letech 18. století. Po mexické válce za nezávislost se na třicet let stalo i s celou Kalifornií součástí Mexika. Američtí vojáci ho obsadili v roce 1846 a o čtyři roky později, 4. dubna 1850, bylo Los Angeles začleněno do Spojených států a rovnou i povýšeno na město.

Pak už to šlo rychle – objevy zlata a v následujících desetiletích i ropy udělaly postupně z malé osady obří aglomeraci. Hollywood se k L.A. připojil v roce 1910, kdy už v něm fungovalo deset filmových společností, a město začalo pomalu přitahovat bohaté Američany. V město těch nejbohatších se však naplno proměnilo až v osmdesátých letech, kdy se sídlo na Beverly Hills stalo symbolem úspěchu, byť Beverly Hills jako takové součástí L.A. není.