Když se zdi domů změní v zahrady

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: roj

Jak dostat přírodu zpátky do měst a co nejblíž lidem, když už není kde vytvořit nový park? Co takhle nasázet si zeleň přímo na fasádu domu!

čtěte dále: Za žvýkačku vděčíme zhrzenému prezidentovi

čtěte dále: Pravda o jediném útěku z nejstřeženějšího vězení na světě

čtěte dále: Vesnička naše koronavirová aneb Humor v době karantény

čtěte dále: Pokusné výbuchy atomových bomb pomáhají určit stáří žraloků

čtěte dále: Barevné dveře jako skulinka v předpisech a výraz individuality

čtěte dále: Proč nejsou tunely rovné