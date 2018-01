USA zveřejnily Putinův seznam. Protiruské sankce ale nezpřísní

- Magazín - 0

Číňanům se podařilo něco, o co se vědci na Západě marně snaží bezmála čtvrt století: úspěšně naklonovat primáty. Před pár desítkami let by po takové zprávě svět bil na poplach, teď jsou všichni tak nějak v klidu. Anebo je to jen ticho před bouří? více