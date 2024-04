USA rychle pošlou Kyjevu zbraně a protivzdušnou obranu, řekl Biden Zelenskému

Spojené státy urychleně poskytnou Ukrajině významné balíky vojenské pomoci, jakmile americký Senát po Sněmovně reprezentantů schválí uvolnění dodatečných peněz na tento účel. Podle Bílého domu o tom dnes Joe Biden ujistil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Bidenův úřad zároveň informoval, že americký prezident o podpoře Kyjeva hovořil také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Rozhovory přicházejí dva dny poté, co americká sněmovna schválila sadu návrhů o zahraniční pomoci včetně vyčlenění 61 miliard dolarů (přes 1,4 bilionu Kč) na další vojenskou a ekonomickou podporu země napadené v únoru 2022 Ruskem. Senát USA pravděpodobně naváže do konce týdne, což by umožnilo po čtyřech měsících odblokovat americké dodávky zbraní Ukrajině.

Biden chce příslušný návrh okamžitě po schválení podepsat a nyní avizuje rychlé kroky s cílem "pokrýt naléhavé potřeby Ukrajiny na bojišti a v protivzdušné obraně". Zelenskyj vydal vlastní prohlášení, podle kterého Biden ujistil, že Kyjev může počítat se "silnou" dodávkou vojenského vybavení, která kromě protivzdušné obrany posílí také "dalekonosné a dělostřelecké možnosti".

Podle informací webu Politico americká vláda aktuálně sestavuje pro Ukrajince mimořádně velký balík materiálu včetně obrněných vozidel. Ministerstvo obrany jej chce mít připravený brzy po očekávaném podpisu projednávaného zákona.

Agentura AP napsala, že americké ministerstvo obrany může po uvolnění nových prostředků zahájit dodávky zbraní v řádu dní. "To proto, že má síť skladů ve Spojených státech a v Evropě, které již uchovávají munici a nástroje protivzdušné obrany, které Kyjev zoufale potřebuje," uvedla.

O protivzdušné baterie žádá ukrajinská vláda také spojence v Evropě, zatímco čelí neustálému ruskému bombardování. Zda bylo i toto tématem hovoru Bidena s von der Leyenovou, není z komuniké Bílého domu jasné. Pouze uvádí, že dvojice mluvila "o tom, jak je trvalá mezinárodní podpora klíčová pro boj Ukrajiny za svobodu".

Šéfka unijní exekutivy na sociální síti X uvedla, že s americkým prezidentem probrala také vývoj na Blízkém východě. "A riziko zahraničního vměšování se do nadcházejících voleb," dodala.