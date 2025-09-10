Uprchl před světem a čtyři roky žil s dětmi v přírodě. Tenhle výsledek si asi nepředstavoval...
10. 9. 2025 – 6:50 | Zpravodajství | Alex Vávra
Čtyři roky na útěku, život v divočině a nakonec krvavé finále – příběh Toma Phillipse, který unesl své tři děti do novozélandských lesů, skončil smrtí otce a záchranou potomků.
Všechno začalo 11. září 2021, kdy Tom Phillips zmizel se svými třemi dětmi z domova v Marokope na Severním ostrově Nového Zélandu. Jeho Toyota Hilux byla nalezena opuštěná na pláži a policie spustila rozsáhlou pátrací akci po zemi, moři i ze vzduchu. O necelé tři týdny později se rodina objevila zpět doma s vysvětlením, že byli „na kempování“.
Jenže v prosinci téhož roku zmizeli znovu – tentokrát na dlouhé čtyři roky. Od té chvíle se objevovaly jen kusé stopy: náhodná zahlédnutí v buši, rozmazané záběry z kamer a později i série vloupání v Kawhie a Piopiu. Phillips se se svými dětmi pohyboval v maskovacích oblecích, s batohy a podle policie vyzbrojen. Stále se spekulovalo, zda mu nepomáhali další lidé, nebo zda žil jen z náhodných krádeží a loveckých dovedností.
Čtyřletý útěk zakončen přestřelkou
Phillips se znovu dostal do hledáčku policie v srpnu letošního roku, kdy byl spolu s jedním dítětem zachycen na kameře při krádeži potravin. Osudové se mu stalo pondělí nad ránem, kdy se pokusil vloupat do obchodu se zemědělskými potřebami v Piopiu. Policie jej pronásledovala na čtyřkolce, zastavila pomocí hřebíků a následně došlo k přestřelce. Jeden policista byl střelen do hlavy a zůstává ve vážném stavu, Phillips byl na místě zastřelen. Dítě, které bylo s ním, vyvázlo bez zranění a poskytlo informace, díky nimž se podařilo najít zbylé dva sourozence na odlehlém tábořišti mezi Marokopou a Te Kuiti. V těžkých podmínkách blízkých mrazu se našly zbraně, munice i zásoby. Děti jsou nyní v péči úřadů.
Otázky a reakce
Policie zdůrazňuje, že Phillips není hrdina, ale muž, který své děti opakovaně vystavoval nebezpečí a použil proti policii vysoce výkonné zbraně. Ministr policie Mark Mitchell prohlásil, že je neodpustitelné, jak riskoval jejich životy. Přesto část místních vyjadřuje smutek a soucit, zejména s dětmi, které přišly o otce. „Jeho smrt byla asi nevyhnutelná, policajti jen dělali svou práci, ale je smutné, že to udělali před dítětem,“ řekl jeden z obyvatel Piopia.
Vyšetřování tím nekončí – policie bude ještě měsíce zkoumat, jak Phillips získával zbraně a čtyřkolky a zda mu někdo pomáhal. Děti, jejichž osud sledoval celý Nový Zéland, jsou sice konečně v bezpečí, ale odborníci varují, že jejich návrat do běžného života bude nesmírně složitý.