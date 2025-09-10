Proběhlo druhé rozloučení s Krampolem. "Je to fraška!" hřímá hercova bývalá manželka
10. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Hercův manažer uskutečnil svoji verzi posledního rozloučení.
Oblíbený herec a bavič Jiří Krampol se opravdu dočkal i druhého posledního rozloučení, které uspořádal jeho bývalý manažer Miloš Schmiedberger.
Ten na první, oficiální pohřeb organizovaný influencerem Tomášem Zajícem vůbec nepřišel: Místo toho si uspořádal vlastní akci. Dle vlastních slov tak, "jak by si to Jirka přál".
„Není to pohřeb, je to zádušní mše. Jirka si přál, aby měl obřad v kostele sv. Tomáše, a já jsem se rozhodl mu toto přání splnit,“ uvedl Schmiedberger pro Blesk.
Rekviem celebroval kardinál Dominik Duka a účast byla obstojná, byť kostel nepraskal ve švech.
Našli se ale i tací, kteří z formátu rozloučení úplně nadšení nebyli. Především Jiřího třetí manželka Marta Krampolová má jasno: Jiří by si nic podobného nepřál ani ve snu.
„Za tu dobu, co jsme s Jirkou byli, jsme ani jednou v kostele nebyli. Neměli jsme tam ani svatbu. Jirka se musí otáčet v hrobě. Kdyby to bylo alespoň vtipné... Ale tohle je fraška,“ cituje Martu magazín Prima Ženy.
„Jediný kostel, který navštěvoval, byl svatého Tadeáška na náměstí Republiky. Tam se stavoval vždy cestou do kasina, kam chodíval hrát,“ prozradila hercova exmanželka.
Jiří to navíc nedělal z žádných spirituálních důvodů, jen si prostě pověrčivě snažil naklonit štěstěnu: „Vždycky tam hodil do kasičky v průměru dva až tři tisíce korun, aby mu pak v kasinu padala kulička na správná políčka. Pak to zjistili bezdomovci a s háčkem v ruce ty peníze vytahovali. Když se pak Jirka z kasina vracel, chlapci už byli v náladě obklopení krabicovými víny,“ smála se.
Na zádušní mši ji nikdo nepozval, což jí prý vůbec nevadilo, protože by beztak nešla.
Stejně tak nedostal pozvánku ani vyženěný syn Martin Krampol, se kterým měl herec tak dobré vztahy, že mu nakonec věnoval vlastní příjmení.