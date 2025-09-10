Synové v pubertě umí rozpoutat peklo! Slavná maminka: "Jsou naprogramovaní na mučení rodičů"
10. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Zvládat i jednoho puberťáka dokáže být docela záhul, moderátorka má ale doma dvojitou dávku.
Ach, to dospívání. Mladí lidé se hledají, experimentují, zkouší posouvat hranice, definovat sebe samé a vymezit se vůči autoritám. Což je samozřejmě potřeba a člověk bez toho, aniž by si ujasnil, kým vlastně je a co od života chce, moc dobře existovat nemůže.
Jenže přidejte ještě bouři hormonů při rozpuku první lásek, potřebu rebelovat proti všem a všemu... A pak to celé znásobte dvěma.
Oblíbená moderátorka Štěpánka Duchková má doma dvojčata: Syny Adama a Honzu. A ti jsou zrovna přesně ve věku a období, kdy jsou vždy připraveni rozpoutat nějakou tu divočinu: Nastupují totiž do prváku na střední škole.
„Já jsem do každý školy, do základní i na tu střední, nastupovala nesmírně nervózní. Můj největší strach byl, vedle koho budu sedět. Nespala jsem a už ráno jsem čekala, abych zabrala nějaké místo vedle někoho sympatického,“ zavzpomínala na své školní obavy moderátorka v rozhovoru s eXtra.cz.
Syn Adam ale takovou nervozitou vůbec netrpí: „Já takovej problém zrovna neměl. Já jsem šel na tu školu s mojí nejlepší kamarádkou, takže jsem si měl vedle koho sednout. A znal jsem tam i některé lidi, takže to bylo za mě fakt fajn,“ usmíval se.
Honza už mezitím odjel na seznamovák, takže s největší pravděpodobností bude také mít vedle koho usednout.
Soužití s bratrem je prý také docela horská dráha: „Větší rozdíl je spíše v povaze, protože já jsem občas klidnější a on je občas strašně neklidnej. Takovej naštvanej… A občas to máme zase naopak,“ popsal Adam.
„A my rodiče jsme potom doma velcí chudáci. Nikdy se nestane, že by oba dva byli příjemní. Oni jsou naprogramovaní na mučení rodičů,“ postěžovala si nebohá moderátorka.