Uniklé materiály nejsou relevantní, návrhy úspor zveřejním asi za měsíc, brání se Fiala

Konečné návrhy na snížení schodku státního rozpočtu sdělí premiér Petr Fiala (ODS) jménem vlády zhruba za měsíc. V dnešním tiskovém prohlášení uvedl, že do té doby nelze žádné pracovní materiály pokládat za relevantní. Odmítl v té souvislosti, aby se uniklé pracovní podklady prezentovaly jako finální návrhy.

Česká televize (ČT) v pondělí informovala o návrhu ministerstva financí (MF) zavést dvě sazby daně z přidané hodnoty (DPH) místo nynějších tří. Podle Fialy se neveřejné analytické materiály mylně prezentují jako finální návrhy MF. „Tuto interpretaci musím odmítnout. Nelze dělat seriózní závěry z uniklých interních pracovních podkladů, jež jsou zveřejňovány bez patřičného kontextu a vysvětlení,“ uvedl. Stejná situace podle něj nastala i nedávno v případě změn věku odchodu do důchodu.

Zveřejněné návrhy již kritizovaly opoziční strany, proti některým prvkům se vymezili také zástupci koaličních stran. Podle Fialy nelze ale dělat z uniklých interních podkladů seriózní závěry. „Debata o způsobu snížení schodku státního rozpočtu je velice komplexní a náročná. Na různých pracovních úrovních trvá už od konce minulého roku,“ uvedl. Figurují v ní desítky expertů z řad ekonomů, politických stran a úředníků, dodal.

Harmonogram prací podle Fialy počítá s tím, že se finální výsledek navrhovaných změn představí na přelomu dubna a května. „Do té doby prosím, aby ke všem únikům z projednávaných pracovních a analytických materiálů bylo přistupováno s patřičnou rezervou a jako k nehotovým věcem,“ uvedl. Finální návrhy chce zveřejnit jménem vlády Fiala osobně zhruba za měsíc.

Koalice podle premiéra chce potenciální úspory hledat v první řadě na straně státu. „Až poté v kapsách občanů. Tím se bude řídit politické rozhodování nad jednotlivými expertními návrhy,“ dodal.

MF dnes k uniklým materiálům ČTK sdělilo, že návrhy ještě musí posoudit předsedové koaličních stran. ČT v pondělí uvedla, že podle návrhu MF by se měly sloučit snížené sazby DPH, které v současnosti jsou deset a 15 procent. Nová snížená sazba by měla být 14 procent. Zároveň by se měly do základní 21procentní sazby přesunout některé položky, které nyní jsou v jedné ze snížených sazeb.

Úpravy DPH by mohly zvýšit inflaci o půl až jeden procentní bod

Sjednocení snížených sazeb DPH na 14 procentech a přesun části položek do základní sazby 21 procent by mohlo jednorázově zvýšit inflaci o půl až jeden procentní bod, uvedli analytici oslovení ČTK. Zvýšení inkasa daně nechtěli komentovat bez přesné znalosti toho, jakých položek by se přesuny týkaly.

„Nemyslím si, že by symbolické snížení dolní sazby o jeden procentní bod někdo zaznamenal v nižších cenách, avšak přesun některých položek z desetiprocentní sazby do základní už poznat bude. Ale samozřejmě zboží a služeb v současné desetiprocentní sazbě rozhodně není málo, takže na cenách bude taková změna vidět docela dobře i v případě přesunu do 14procentní sazby,“ řekl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Celkově může být inflační efekt přesunů mezi sazbami přes půl procentního bodu,“ dodal.

Hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil upozornil, že čistě ekonomicky působí růst daní protiinflačně, protože se do ekonomiky dostává méně peněz. „Cenovky konkrétního zboží dotčeného zvýšením DPH by sice v momentě účinnosti těchto změn narostly, ovšem z širšího pohledu by se inflační tlaky naopak snížily. Očekával bych tedy nárůst celkové inflace o méně než jeden procentní bod v momentě účinnosti, ale o to rychlejší následný pokles,“ uvedl.

ČT s odvoláním na údaje MF uvedla, že by navržené změny DPH přinesly státu zhruba 24 miliard korun. Podle Hradila je to uvěřitelný odhad, bez přesnějších podkladů ho ale nelze ověřit. Dufek předpokládá, že za předpokládaným nárůstem inkasa DPH bude fundovaný odhad ministerstva financí, který se dá těžko rozporovat.