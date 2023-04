Přidejte se k Nočním běhům pro Světlušku

Světluška, projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, už letos v rámci svých tradičních Nočních běhů na pomoc nevidomým a slabozrakým odstartovala v Plzni a Ostravě. Štafetu dále předá Jihlavě (13. 4.), Praze (27. 4.), Brnu (4. 5.), Českým Budějovicím (11. 5.) a Olomouci (18. 5.). Přidejte se i vy.

Součástí pětsetikorunového startovného je sportovní vak HANNAH buď v kombinaci se sportovní čepicí, nebo čelovkou. Motto letošního běhu návštěvníky láká výzvou „Vzhůru na oběžnou dráhu Nočního běhu pro Světlušku“. Tematicky proto běhy doplní nejen hvězdná hudební vystoupení, ale i doprovodný program pro běžce ve spolupráci s Tomášem Bubákem – mistrem České republiky a Evropy v yoyování. Na běhu se poprvé objeví také světluščí osvětové stánky. Registrace jsou spuštěny na www.behprosvetlusku.cz

Běžecká premiéra tento rok čeká České Budějovice, které přidala Světluška na seznam tradičních šesti měst. „České Budějovice byly jasnou volbou. Mne osobně to tam táhne jako rodačku, ale tím hlavním důvodem je skvělá spolupráce s Českým rozhlasem České Budějovice a budějovickým volejbalem, krásné prostředí a také komunita zrakově hendikepovaných a organizací, které Světluška v Budějovicích podporuje,“ vysvětluje ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová k výběru nové lokace.

Co vás na běhu čeká

Hudební a doprovodný program

Kromě samotného běžeckého zážitku a dobrého pocitu se můžete těšit na pestrý doprovodný program, jehož součástí jsou v každém městě hudební a tematická vystoupení, workshopy a stánky partnerů běhu. V Jihlavě běžce rozproudí hudební rozcvičkou kapela Oči, v Praze to bude Bára Poláková, v Brně písničkář Michal Horák, do Českých Budějovic zavítá zpěvák Pavel Calta a do Olomouce kapela Trocha klidu. O tematické vystoupení, které jde s mottem ruku v ruce, se letos postará Tomáš Bubák, kterému bude symbolicky běhat a létat yoyo na provázku. A neváhejte se před během vyfotit s maskotem letošní sezóny – světluščím astronautem.

Zážitek a vzdělávání

Na každém z běhů bude možnost přihlásit se jako dobrovolný trasér pro zrakově hendikepované sportovce a vyzkoušet si na světluščích stáncích pomůcky pro zrakově hendikepované, simulované zrakové vady a smyslové hry i sportovní vybavení.

Občerstvení a stánky

Na místě budou k dispozici také čerstvé mošty a veganské svačinky od generálního partnera Kaufland a stánek hlavního partnera Hannah, kde si běžci vyzkouší aktivity poslepu. Partner Forvia Hella se ve všech městech postará o světelné značení tras. Čelovky nezbytné pro noční výběh zajistí partner Emos a Světlušku podpoří opět také Česká spořitelna.

Běh i chůze pro každého

Ve všech městech budou mít běžci na výběr z kratšího nebo delšího okruhu. Není přitom nutné běhat, trasu lze klidně jen projít. Vítáni jsou zájemci všech věkových kategorií, kteří chtějí podpořit dobrou věc. Registrovat se můžete i jako firma, která podpoří své zaměstnance ve sportovních aktivitách, a navíc udělá dvojnásobnou radost.