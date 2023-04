Točené pivo a vodné do nejvyšší daňové sazby. Stanjura má jasno o reformě DPH

Návrh reformy DPH počítá jen s dvěma sazbami namísto nynějších tří.

Ministr financí Zbyněk Stanjura připravil největší reformu daně z přidané hodnoty za posledních osm let. Jeho návrh počítá s tím, že namísto dnešních tří sazeb ve výši 10, 15 a 21 procent budou zavedeny jen dvě – základní ve stejné výši, tedy 21 procent, a jedna snížená, 14procentní.

Informovala o tom v pondělí večer ve zpravodajství Česká televize.

Ministr navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší sazby do té nejvyšší, jednadvacetiprocentní. Bylo by to třeba vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na kulturní a sportovní akce.

„Pivo je alkohol a tam žádný důvod pro to, aby alkohol byl ve snížené sazbě, já osobně nevidím.“ Zbyněk Stanjura, ministr financí

Návrh je součástí vládního plánu snížit v příštím roce schodek rozpočtu. Koaliční partneři chtějí o změnách ještě jednat. Opozice už dala najevo, že bude proti.

Na pivo 21 procent, ostatní je k debatě

„Všechny posuzujeme podle těch hledisek, to znamená, jestli je tam nějaký společenský důvod, že společnost má tyhle služby například konzumovat více, že si myslíme, že je to správně, a pak můžeme pomoci sníženou sazbou. U toho piva je to z mého pohledu jednoduché, pivo je alkohol a tam žádný důvod pro to, aby alkohol byl ve snížené sazbě, já osobně nevidím. Všechny ostatní jsou k debatě,“ řekl ČT občanský demokrat Stanjura.

Podle ministra mají ve snížené sazbě DPH zůstat jen sociálně nejcitlivější položky. Také ubytování v hotelu to podle něj není.

„Já doporučuji zohlednit sociální nebo zdravotní aspekt. Pak to má smysl, aby tam byla snížená sazba,“ upřesnil Stanjura.

O růstu daně z přidané hodnoty u ubytovacích služeb ale ještě chtějí diskutovat třeba Piráti. „Návrhy, které jsme zatím diskutovali, jako je třeba navýšení daně u ubytovacích služeb, by dopadly třeba i na studenty u vysokoškolských kolejí, kteří už nyní platí rekordní částky,“ upozornil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Nechápu, když tohle se tváří jako pravicová vláda, jak můžou zase uvažovat o navyšování daní, oni nejsou schopní si vybrat.“ Andrej Babiš, předseda ANO

ČT zjistila, že ministerstvo financí navrhlo přeřadit z nejnižší do nejvyšší sazby DPH také teplo nebo opravy obuvi a kol. Další koaliční strany, hlavně STAN a TOP 09, jsou k jednání o přesunutí těchto položek do vyšší sazby DPH vstřícné.

„Pojďme se bavit o důsledné revizi. O tom, jaká konkrétní položka, jaká konkrétní služba nebo jaký konkrétní statek je v té konkrétní sazbě,“ řekl místopředseda STAN Lukáš Vlček.

„U každé položky vést diskusi, jestli opravdu naplňuje ten nezbytný charakter, nebo jestli by se přesunula do té základní sazby,“ doplnil šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Nechápu, pravil Babiš

Zvýšit DPH o jedenáct procentních bodů navrhují finance i pro kadeřnictví a holičství. Také ta ta by podle šéfa Asociace kadeřníků Václava Pražáka musela zvýšit ceny.

Služby kadeřníků podobně třeba jako ubytování nebo točené pivo přeřadila v roce 2020 do nejnižší sazby DPH tehdejší vláda Andreje Babiše. To mělo pomoci podnikatelům v době covidu a po zavedení EET.

„Hnutí ANO vždycky snižovalo daně. Nechápu, když tohle se tváří jako pravicová vláda, jak můžou zase uvažovat o navyšování daní, oni nejsou schopní si vybrat,“ poznamenal Andrej Babiš.

„Dokonce jsou návrhy, kdy chtějí přeřadit i spoustu položek, které jsou třeba i důležité pro bydlení, do té 21procentní základní sazby, což je pro nás nepřijatelné,“ komentoval místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř z SPD

Výsledek bude v dubnu

Podle návrhu by se z desetiprocentní sazby do čtrnáctiprocentní přesunuly například léky, jízdenky ve veřejné dopravě, stravovací služby nebo knihy, noviny a časopisy. Naopak z patnácti do čtrnáctiprocentní sazby DPH by stát přemístil potraviny, nealkoholické nápoje, zdravotnické pomůcky nebo stavební práce.

To by teoreticky mohlo vést k velmi mírnému snížení cen.

Třeba lidovci nebo STAN by ale rádi zachovali tři sazby DPH a některé citlivé položky by rádi přesunuli do nejnižší, desetiprocentní sazby.

„Každopádně si myslíme, že do té nejnižší sazby DPH by měly spadnout základní potraviny. A co se týká zase té nejvyšší sazby, tak tam by například mohly být řezané květiny nebo parní lázně. Já nevidím žádný důvod, proč by měly být v té nižší sazbě DPH,“ míní místopředseda sněmovny, lidovec Jan Bartošek.

Právě vstupné do parních lázní nebo saun navrhuje ministr financí přesunout z desetiprocentní do jednadvacetiprocentní sazby. Týkalo by se to i vstupenek do bazénů, kin, divadel nebo na koncerty. Z patnácti do jednadvacetiprocentní sazby pak plánuje přeřadit třeba sběr a přepravu komunálního odpadu nebo palivové dřevo.

Přiteče 24 miliard?

Koalice teď bude o všech těchto položkách jednat, definitivní dohodu chce představit do konce dubna.

„Expertní návrh ministerstva financí jsme poslali všem vládním stranám a v nejbližších dnech nás čeká debata o tom, jestli ještě dojde k nějakým přesunům,“ řekl Stanjura.

Jeho návrh na změny v DPH by v příštím roce přinesl do státního rozpočtu 24 miliard korun. Do sněmovny by ho ministr rád předložil v červnu. Poslanci by o něm mohli definitivně hlasovat na podzim.