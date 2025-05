Hrozba, která je tu stovky let. Tajemství ztracené kolonie je aktuální i dnes

5. 5. 2025 – 10:32 | Zpravodajství | Alex Vávra

Římané tu stavěli, žili a vyráběli materiál pro celé impérium. Pak přišel třetí století – a vše skončilo. Tajemství ztracené kolonie zneklidňuje vědce dodnes.

Když v roce 2020 archeologové z organizace Cotswold Archaeology nastoupili do Barnwoodu poblíž Gloucesteru, očekávali běžný průzkum pozemku před plánovanou výstavbou. Jenže místo pár střepů nebo zbytků zdiva se pod zemí skrýval poklad, jaký se nachází jednou za generaci – výjimečně zachovalá římská vápenka, která jako by se vynořila přímo z dob císařského Říma.

Stavba o rozměrech téměř 12 metrů čtverečních ohromila už na první pohled. Kamenné bloky zasazené do jílu zůstaly neporušené, včetně vnitřní římsy a unikátní dělicí stěny, která zajišťovala lepší proudění vzduchu a ochlazování materiálu během výroby. Tato technicky promyšlená konstrukce sloužila k pálení vápna – nezbytné suroviny pro římské malty, cement i omítky, které držely pohromadě nejen vojenské pevnosti, ale i honosné vily a městské domy.

Okolní krajina skrývala víc, než kdokoli čekal. Archeologové odkryli zbytky dvou budov, jámu s rituálně uloženou keramikou, a také hrob dospělé ženy, která zemřela mezi 40. a 44. rokem života. V hrobě nebyly žádné šperky ani výbava, pouze obuv – tichý a dojemný důkaz prostého života v dávném světě. Význam nálezu ale spočívá právě v celistvosti celé osady, která naznačuje, že nešlo o obyčejné venkovské sídliště, ale o dobře organizovanou zemědělskou komunitu s vazbami na rozsáhlejší výrobu a obchod.

zdroj: Profimedia.cz

Území tehdejšího Glevu – dnešního Gloucesteru – bylo podle všeho hustě osídlené, s úrodnou půdou získanou rekultivací a snadným přístupem k vodním cestám. Nedaleká řeka Severn sloužila jako obchodní tepna i zásobárna ryb, ptactva a rákosu. Vápenka, umístěná mezi vápencovými kopci Cotswoldů a lesem Dean, odkud se těžilo uhlí, mohla zásobovat široké okolí – včetně měst jako Glevum nebo Corinium. Právě v této oblasti byla v 70. letech objevena i velkolepá římská vila, která si nyní konečně našla své výrobní zázemí.

Přesto celý komplex z neznámých důvodů zanikl už ve 3. století. Bez známek požáru, bez zjevných stop násilí – jednoduše zmizel z mapy. Proč? Dodnes nevíme. Možná nemoc. Možná změna politické situace. Možná něco, co teprve čeká na odhalení v dalších vrstvách půdy. Jisté je jediné: tento nález přepisuje dějiny regionu. Ukazuje, že římská Británie byla technologicky dál, než jsme si mysleli. Že ani daleká provincie na severozápadě impéria nebyla zapomenutým koutem, ale součástí vyspělého a důmyslně fungujícího světa. Jak to výstižně shrnuli samotní archeologové: „Tyto objevy neodhalují jen to, jak lidé tehdy žili a umírali, ale i to, jak budovali svět kolem sebe.“