Ukrajinské drony zničily sklad munice na Krymu

Po výbuších ve skladu evakuovala ruská správa oblast v okruhu pěti kilometrů a zastavila provoz na krymské železnici. Ukrajinská agentura Unian píše, že zřejmě ze stejného důvodu byla v průběhu soboty dvakrát krátkodobě zastavena silniční doprava na mostě spojující Krym s pevninským Ruskem.

⚡️A fire broke out in temporarily occupied #Sevastopol , #Crimea . Before that, residents heard an explosion, local TV channels reported. pic.twitter.com/MD9wb6ESuy

Ruskem dosažený šéf správy Krymu Sergej Aksjonov řekl, že útok nezpůsobil žádné ztráty na životech. Na záběrech zveřejněných v ruských státních médiích bylo vidět hustý oblak černého dýmu stoupající nad lokalitou.

Ukrajinská armáda oznámila, že jí podařilo v Krasnohvardijském okrese na Krymu zničit ruské vojenské sklady a sklad ropy.

As a result of a drone attack on the Krasnogvardeysky district of Crimea, an explosion occurred at an ammunition depot, residents were evacuated to temporary accommodation points, traffic on the Crimean railway was suspended for safety - Governor Aksyonov pic.twitter.com/BgyHIZtmg5