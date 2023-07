Čeští turisté evakuováni z Rhodu. Požáry na ostrově se vymkly kontrole

Jih řeckého ostrova Rhodos zachvátily plameny, lesní požáry se přiblížily turistickým letoviskům Kiotari a Lardos. Několik tisíc turistů včetně Čechů a místních obyvatel v sobotu z této oblasti evakuovali.

Do bezpečí turisty a místní obyvatel odvážely autobusy, několik lodí pobřežní stráže a také asi 30 soukromých lodí. Akci koordinovala policie.

Jet2 where are you? No help, contact or guidance. Had to walk 4 mile in the heat across dirt tracks in smoke and ash with a 5 year old. No possessions #jet2 #rhodes #lindosimperial pic.twitter.com/iWBHtFUoYi — Jon Hughes (@hughesy_1985) July 22, 2023

Podle agentury AMNA bylo varování vydáno necelé dvě hodiny po poledni, evakuovat se museli všichni.

„Můžeme potvrdit, že rozsáhlé požáry se týkají většího počtu českých turistů na ostrově Rhodos. Kolegové ze zastupitelského úřadu v Aténách jsou v kontaktu s cestovními kancelářemi, které mají v místě požáru české občany. V pohotovosti je také honorární konzulát přímo na ostrově,“ sdělila agentuře ČTK Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva zahraničí. „Čeští turisté jsou v tuto chvíli evakuováni podle pokynů řeckých úřadů, a to po moři. Jde o rozsáhlou záchrannou akci řecké pobřežní stráže,“ upřesnila.

Mass evacuation in Rhodes due to #wildfire - When are people going to realize business as usual is coming to a shuddering halt whether they want to believe in climate change or not. pic.twitter.com/XIx1u6Wazz — Peter Dynes (@PGDynes) July 22, 2023

Na záběrech zveřejněných odpoledne řeckou televizí byly vidět plameny v blízkosti penzionů a kolem hustý dým. Podle serveru BBC tři hotely v oblasti Kiotari oheň poškodil. Některé turisty odvezli místní farmáři na nákladních autech.

Podle hasičů je situace vážná, protože v oblasti fouká silný vítr. Na některých místech na Rhodosu byly rovněž z preventivních důvodů přerušeny dodávky elektřiny.

We have a fire almost a week now here in Rhodos, burning everything in its path. This Greek island is a big forest and they failed to control the fire 5 days now. The fire was far away from me and i had no reasons to worry about, but after all these days the fire is still… pic.twitter.com/DS0ueIbR0C — DonJim (@Donjim95) July 22, 2023

Evakuace na Rhodosu, kde hasiči s požáry bojují už pátý den v řadě, se uskutečnila na jihovýchodě ostrova v oblasti letoviska Kiotari. Turisté byli odvezeni dál na jih do letoviska Gennadi, kde dostali náhradní ubytování v hotelech.

Už v pátek v noci dostali pokyn k evakuaci také obyvatelé vesničky Laerma, která leží v centrální části ostrova.

K šíření ohně přispívá také vlna veder. Teploty se ve velké části Řecka pohybují už týden kolem 40 stupňů a podle meteorologů mají extrémní vedra trvat s mírným ochlazení v pondělí nejspíš ještě týden.