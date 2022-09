Ukrajinci postoupili na hranici s Ruskem. Video ukazuje, jak strhli ruskou vlajku a spustili závoru

Dokládá to několik videí. Tady je jedno z nich, které na svém twitterovém účtu vyvěsil zpravodajský web Nexta:

Tisková agentura Unian informuje o obsazení hraničního přechodu Hoptivka vojáky ze 130. praporu ukrajinské teritoriální obrany.

Na dalším videozáznamu, který umístil na twitter zpravodajský server Kyiv Post, je ukrajinský voják u cedule oznamující státní hranici.

V neděli, kdy uplynulo 200 dnů od začátku ruské invaze, oznámil náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj, že ukrajinské jednotky od začátku září získaly víc než 3000 kilometrů čtverečních území na severovýchodě Ukrajiny.

Prezident Volodymyr Zelenskyj zase sdělil, že ukrajinská armáda dobyla zpět město Izjum na východě Ukrajiny. Před ruskou invazí v něm žilo téměř 50 000 lidí.

Analytici amerického Institutu pro studium války (ISW) označili ztrátu Izjumu za největší porážku Ruska na Ukrajině od doby, kdy na konci března vzdalo plán dobýt Kyjev. Upozornili, že Ukrajinci v některých oblastech postoupili až o 70 kilometrů do Ruskem ovládaného území.

