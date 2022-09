Ukrajinci popisují ruský ústup citátem ze Švejka

Ukrajinské ministerstvo obrany se sarkasmem reaguje na ruský výklad dění na severu Ukrajiny. Vypůjčilo si k tomu citát z Osudů dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška.

Ústup ruských jednotek z charkovské oblasti popisuje ministerstvo na svém twitterovém účtu výrokem: „…odchod našich vojsk, který jest fakticky jen přesunutím, vykládají si mnozí zcela jinak, než jak toho vyžaduje naprostá chladnokrevnost ve válce.“

Tento výrok podkresluje ukrajinská statistika ruských ztrát od 24. února, kdy invaze začala.

"Departure of our troops,which is in fact only a redeployment,has been misinterpreted by many people in a way,which is in complete conflict with what cool reason demands in time of war."

Good Soldier Švejk by Jaroslav Hašek



Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Sep 11 pic.twitter.com/63FDUYflg1 — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 11, 2022

Ukrajinské ministerstvo tímto způsobem reagovalo na prohlášení mluvčího ruského ministerstva obrany. Igor Konašenkov informoval o stahování ruských vojsk od Balakliji a Izjumu v charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny a popsal ho takto:

„Za účelem dosažení ohlášených cílů speciální vojenské operace osvobozování Donbasu bylo přijato rozhodnutí o přeskupení ruských vojsk v okolí Balakliji a Izjumu, aby mohla být posílena vojska v oblasti Doněcku.“

V dalším snímku ukrajinské ministerstvo předvádí formou grotesky „přeskupení“ ruského tanku. Jeho divokou jízdu zastavuje „proukrajinský“ strom.

It is natural that when the #UAarmy attacks, you have to flee (quickly).

But to run away like that, to lose yourself on the way, and eventually be stopped by a pro-Ukrainian tree?!

What a show! Charlie Chaplin would applaud you! pic.twitter.com/2wPabFubmH — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2022

Sarkasmus na twitterovém účtu čiší také z dalších příspěvků. Na jednom Ukrajinci prohlašují Rusko za největšího dodavatele vojenského vybavení Ukrajině. Dokládají to záběry opuštěných tanků i dalších bojeschopných obrněných vozidel západně od Charkova.