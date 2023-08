Ukrajina je po déle než roce v „konečné fázi“ výběru nového velvyslance v Česku

Ukrajina je v konečné fázi výběrového procesu nového velvyslance v Česku. Existuje několik kandidátů, řekl po dnešním jednání se šéfem české diplomacie Janem Lipavským (Piráti) ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který se dnes v Praze zúčastnil porady českých velvyslanců.

Post není obsazený déle než rok poté, co se poslední velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis přesunul na post náměstka ukrajinského ministra zahraničí.

Ukrajina za tu dobu nenalezla někoho, kdo by plně vyhovoval této misi vzhledem k prvotřídním vzájemným vztahům, uvedl Kuleba. „Nyní jsme ale v konečné fázi výběrového procesu. Máme už určitý výběr několika málo kandidátů a konečné rozhodnutí učiní prezident,“ poznamenal Kuleba.

Lipavský doplnil, že Česko otázku zastoupení Ukrajiny v ČR opakovaně zvedá. „Na druhou stranu je potřeba respektovat suverenitu rozhodování ukrajinské strany v této věci. To znamená, že nelze jít nad rámec toho, že to v přátelských rozhovorech pravidelně zmiňujeme,“ dodal.

Kuleba dnes také do Prahy přivezl souhlas ukrajinské vlády týkající se jmenování nového českého velvyslance v Kyjevě. Podle dřívějších informací Deníku N jím bude dosavadní ambasador v Dánsku Radek Pech. Vystřídá Radka Matulu, který je v Kyjevě už šestým rokem.

Ukrajina je striktně proti omezení na dovoz obilí, poučuje Kuleba o principech EU

Ukrajina je striktně proti tomu, aby státy zaváděly vlastní omezení na dovoz obilí. Platnost současného zákazu skončí 15. září, ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes na tiskové konferenci v Praze na dotaz uvedl, že návrh států vnímá jako krok proti principu solidarity, na kterém je založena Evropská unie.

Polsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko podporují návrh prodloužit zákaz dovozu obilí z Ukrajiny do svých zemí do konce letošního roku, řekl polský ministr zemědělství Robert Telus. Evropská unie umožnila v květnu těmto pěti zemím sousedícím s Ukrajinou zakázat na jejich trhu prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen. Tranzit těchto komodit do dalších zemí ale není omezen. Zákazem dovozu ukrajinských zemědělských produktů se země snaží chránit domácí zemědělce.

Kuleba dnes na tiskové konferenci komentoval také situaci civilních zajatců na Krymu. Podle něj hledá Ukrajina způsob, jak zajatce osvobodit co nejdříve. Jako vhodnou příležitost k diskusi o možných řešeních vidí například parlamentní summit Mezinárodní krymské platformy.

Ukrajinské vítězství prý podle Kuleby zničí Putinův plán na zruinování evropského hospodářství

Ve svém projevu na poradě českých velvyslanců v Černínském paláci Kuleba řekl, že řešení pro konec konfliktu na Ukrajině nevede skrze zastavení dodávek zbraní, naopak konec jejich poskytování by válku neukončilo, ale vedlo by k utrpení a úmrtí ještě více lidí.

Kuleba dále řekl, že přestože se ruský prezident Vladimir Putin snaží zhoršit ekonomickou situaci v Evropě a prohloubit problémy, odpovědí není polevit v pomoci, ale naopak ji posílit. Ukrajinské vítězství podle něj zničí Putinův plán na zruinování evropského hospodářství.

Ukrajinský ministr zahraničí zároveň představil fórum obranného průmyslu, které se na Ukrajině uskuteční na podzim a na které byly pozvány stovky předních zbrojařských firem z celého světa, včetně těch českých. Pro firmy má fórum přinést nové příležitosti a pracovní místa, pro Ukrajinu má znamenat posílení růstu i technologický pokrok.

Dmytro Kuleba a Jan Lipavský | zdroj: TASR / Profimedia

Kuleba v projevu poděkoval české vládě, diplomacii i lidem, kterým podle něj může být Ukrajina vděčná za veškerou politickou podporu, poskytnutí kritické vojenské pomoci v době, kdy to bylo nejvíce potřeba, i za pomoc Ukrajicům, kteří museli do Česka uprchnout před válkou.

Zároveň zdůraznil, že neexistuje žádná alternativa k členství v NATO, Evropa podle něj nebude bezpečná, dokud Ukrajina nebude součástí aliance. V projevu požádal velvyslance, aby nekompromisně a prakticky naplňovali jasnou vizi, podle které Ukrajina nebude bezpečná, dokud nebude v NATO a kdy posílení Ukrajiny znamená posílení Česka.

Podle Kuleby je nyní důležitá odolnost, tedy schopnost udělat ze slabých stránek silné a z traumat krok vpřed. Připomněl českou zkušenost s ruskou invazí, řekl, že vůle Čechů nebyla nikdy zničena. Právě kvůli historické zkušenosti pak podle něj Češi rychle zareagovali, když Rusko napadlo Ukrajinu. Nyní je podle něj třeba zachovat optimismus, soustředit se na výsledky a nikdy se nevzdat.

Kuleba mluvil také o společné zkušenosti obou zemí z doby Sovětského svazu, společnou minulost lze podle něj dnes využít například ve vztazích s africkými státy. Ty si pamatují země bývalého Sovětského svazu jako někoho, kdo jim pomáhal v antikoloniálním zápasu. Podle Kuleby je ale třeba argumentovat, že ruská pomoc těmto zemím v minulosti neospravedlňuje jeho chování dnes, kdy Rusko s Ukrajinou jedná jako se svou kolonií. Kubala podle svých slov navrhl svému českému protějšku Janu Lipavskému koordinovat diplomatické vztahy v Africe, přičemž konkrétní návrhy na spolupráci dnes Lipavskému předložil.