Ukrajina chce na summitu NATO dostat bezpečnostní záruky; na vstup podle Bidena není připravena

Ukrajina by měla na nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance dostat „jasné bezpečnostní záruky“, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Členské země NATO by podle něj měly ukázat, že se Ruska nebojí. Americký prezident Joe Biden dnes konstatoval, že Ukrajina není na vstup do aliance připravena.

Dvoudenní alianční summit ve Vilniusu začíná v úterý. Ukrajina a její vyhlídky na členství budou jedním z hlavních témat, formální pozvání do aliance, které by si Kyjev přál, ale zřejmě nedostane. „Ukrajina by měla dostat jasné bezpečnostní záruky, dokud není v NATO,“ vyzval Zelenskyj v rozhovoru s moderátorkou pořadu This Week Marthou Raddatzovou. Nepotvrdil, zda se summitu v litevském hlavním městě osobně zúčastní. V rozhovoru svou účast podmínil tím, že rozhodnutí se budou přijímat na základě jednání přímo na vrcholné schůzce. „Nechci jet do Vilniusu pro zábavu, pokud už rozhodnutí padla,“ dodal. Mluvčí Bílého domu pro záležitosti národní bezpečnosti John Kirby stanici ABC řekl, že NATO bude „nakonec budoucností Ukrajiny“, předcházet jejímu vstupu do aliance ale bude muset konec války s Ruskem a série hospodářských reforem. Ukrajina nyní není připravena na vstup do NATO, uvedl Biden Ukrajina teď není připravena na vstup do Severoatlantické aliance. V rozhovoru poskytnutém stanici CNN to řekl americký prezident Joe Biden. Problém je válka s Ruskem, zapracovat podle něj musí Ukrajina ale také na demokratizaci. Důležité je nyní podle Bidena připravit „rozumnou cestu“, aby se Ukrajina v budoucnu členem aliance stát mohla. Státy NATO včetně USA budou i nadále poskytovat Kyjevu vojenskou pomoc a zbraně, které Ukrajina potřebuje pro svou obranu, dodal Biden. „Nemyslím si, že by byla připravena na členství v NATO,“ odpověděl americký prezident na otázku, kterou v rozhovoru položil moderátor Fareed Zakaria. Podle amerického prezidenta ohledně vstupu Ukrajiny nepanuje v NATO jednomyslnost, protože je země nyní ve válce s Ruskem. Vstupem Ukrajiny by se ve válce s Ruskem ocitlo i samotné NATO. „Myslím, že je předčasné... vyvolat nyní hlasování (o vstupu Ukrajiny), protože musí být naplněny i další požadavky, včetně demokratizace a dalších otázek,“ dodal Biden. Podle něj by však Severoatlantická aliance měla nabídnout Ukrajině „rozumnou cestu“, aby se jednou součástí vojenského bloku stát mohla. Biden také řekl, že odmítl požadavek ruského prezidenta Vladimira Putina, který vznesl ještě před loňskou invazí, aby se zavázal, že Ukrajina do NATO nikdy nevstoupí. Biden chce i nadále poskytovat Ukrajině vojenskou pomoc a zbraně. Jeho administrativa oznámila tento týden další balík vojenské pomoci ve výši 800 milionů dolarů (asi 17,4 miliardy korun), jehož součástí je i kazetová munice. Poskytnout tyto zbraně, které se přes 100 zemí zavázalo přestat používat a vyrábět, bylo podle amerického prezidenta „těžkým rozhodnutím“. Biden dnes odcestoval do Evropy. Před summitem navštíví Británii, kde bude v pondělí jednat s premiérem Rishim Sunakem i králem Karlem III. Mohlo by vás zajímat Dění v Rusku pozorně sledujeme, uvedli lídři evropských zemí a NATO

