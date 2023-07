K prodloužení obilné dohody se Moskva staví odmítavě a kritizuje propuštění ukrajinských velitelů

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes po telefonu jednal se šéfem turecké diplomacie Hakanem Fidanem o dohodě o přepravě zemědělských komodit přes Černé moře, jejíž platnost vyprší 17. července. Telefonát se uskutečnil den po návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Turecku. Lavrov a Fidan jednali i o velitelích pluku Azov, kteří se Zelenským Turecko opustili.

Ukrajina i Turecko chtějí smlouvu o vývozu zemědělských komodit z ukrajinských přístavů přes Černé moře prodloužit. V sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uvedl, že by smlouva měla být prodloužena nejméně o tři měsíce. Moskva ale tvrdí, že není naplňována ta část dohody, která má usnadnit export ruských potravin a hnojiv. K prodloužení dohody po 17. červenci se tak zatím staví odmítavě. Naposledy byla dohoda prodloužena o dva měsíce.

Podle prohlášení ruského ministerstva zahraničí oba ministři také jednali o propuštění pětice ukrajinských velitelů zajatých ruskou armádou při dobyti Mariupolu. Tito vojáci v sobotu odletěli se Zelenským z Turecka zpět do vlasti. V Turecku byli do výměny zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou a podle Moskvy v zemi měli zůstat do konce války. Rusko už v sobotu uvedlo, že jejich návrat na Ukrajinu považuje za porušení dohody ze strany Ankary i Kyjeva.

Telefonát mezi ministry zahraničí se uskutečnil den po návštěvě Zelenského v Turecku. Ankara během ní udělala několik vstřícných kroků vůči Kyjevu. Kromě propuštění ukrajinských vojáků Erdogan podpořil také členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci, což Rusko dlouho odmítá.

Turecko se od začátku ruské invaze snaží udržovat kontakty na nejvyšší úrovni s Ruskem i Ukrajinou. V sobotu Erdogan oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin navštíví Turecko v srpnu. Ruská diplomacie již dříve uvedla, že Putin dostal pozvánku na návštěvu Turecka, žádný konkrétní termín ale neuvedla.