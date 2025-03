Máte hlas ze zlata? Začíná casting na novou řadu SuperStar

Můžete si zkusit vyzpívat štěstí, casting se otevřel před několika dny.

Už víc než dvacetiletá tradice pokračuje: I letos se bude konat nový ročník SuperStar. Každý aspirující (nebo klidně již úspěšný) zpěvák či zpěvačka se může přihlásit do castingu na stránkách TV Nova.

Zájemci musí splnit jen dva požadavky. Zaprvé jim musí být víc než 15 let a zadruhé musí zároveň s přihláškou poslat videoukázku svého zpěvu. Krom toho stačí vyplnit formulář se základními údaji a počkat na pozvánku k natáčení. Dveře ke slávě čekají!

Uvidíme, jak silný bude letošní ročník. SuperStar už proběhlo dost, ale, ruku na srdce, jen málo vítězů se dokázalo prosadit a udržet. Každý zná slavná jména z legendárního prvního ročníku – kdo je Aneta Langerová přeci víte, nebo ne? A nebo třeba Sámer Issa, který ani nevyhrál, ale stejně ho všichni znají. Vzpomenete si ale kdo vyhrál třeba před pěti lety? Nebo před deseti?

To ale samozřejmě není chyba samotné soutěže. A šanci zvítězit a stát se opravdovou osobností, jak se to před lety povedlo Anetě, má každý. Tak směle do toho!