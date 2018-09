Tvoří umění viditelné jen pod mikroskopem. Díky klobásovému jedu

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Huntuje si tělo, píchá si botox a pomocí léků snižuje tep, aby mohl ničím nerušený pracovat po nocích. Klid, jistá ruka, soustředění a bezchybnost jsou pro britského umělce Grahama Shorta extrémně důležité. Své miniaturní rytiny totiž tvoří na plochách jako hlavička špendlíku či ucho jehly.

Dvaasedmdesátiletý umělec si píchá injekce botoxu, polyká betablokátory a využívá nočních hodin k práci. Betablokátory, které regulují srdeční rytmus, mu mají zajistit co nejjistější ruku. Botox si píchá každé tři měsíce do očních víček, aby uvolnil jejich svaly, a pracuje od půlnoci do úsvitu, aby minimalizoval hluk z okolního světa.

"Jsem si vědom toho, že je to poněkud výstřední. Jsem tím skutečně posedlý. Jsem jediný, kdo dělá miniaturní rytiny, a to mě motivuje," svěřuje se umělec.

Jeho díla, jakmile jsou často po několikaměsíční práci hotova, jsou vystavována pod mikroskopem, v osvětlených boxech, aby bylo možno pozorovat kresbu neviditelnou pouhým okem.

Většinou je kupují investoři do umění. Nejdražší série, zahrnující angličtinu, arabštinu a kaligrafii, dosáhla ceny 200 tisíc liber (5,7 milionu Kč).

Další dílo představující profil královny Alžběty II. na kapce zlata v oušku jehly, koupil skotský výrobce mléčných výrobků za 100 tisíc liber (2,86 milionu Kč).

Graham Short rovněž vyryl slova "nic není nemožné" na ostří žiletky. Toto dílo získala za 50 tisíc liber (1,4 milionu Kč) jedna galerie na severu Anglie.

Umělec opustil školu v patnácti letech a šest let se učil u jedné rytecké společnosti. Ještě než mu bylo třicet let, založil vlastní firmu a brzy získal prestižní klientelu včetně královské rodiny.

Ve svém volném čase se věnoval miniaturním rytinám. Nejprve pracoval se dvěma lupami a později s mikroskopem. A protože byl nucen spojovat profesionální činnost s rodinou, trvalo mu desítky let, než dokončil svůj první projekt: vyrýt Otčenáš na zlatou špendlíkovou hlavičku velkou dva milimetry.

"Jakmile jsem to dokončil, nemohl jsem se na to vynadívat. Změnilo to můj život," vysvětluje otec dvou dětí. Umělec se postupně věnoval miniaturám. Za posledních 15 let jich realizoval na padesát, některé na objednávku.

Nalezeny byly jen tři, z nichž jedna byla vydražena za 6000 liber (170 tisíc Kč).

Letos v létě vyryl pro světový pohár ve fotbalu portrét anglického kapitána Harryho Kanea na šest pětilibrovek. Čtyři jsou v oběhu, zbývající byly nabídnuty anglické fotbalové federaci a fotbalistovi.

Aby umělec dokázal rýt na stále menší plochy, dosáhl samých hranic možností lidského těla. "Čím je to menší, tím víc musím být klidný a zcela nehybný," vysvětluje.

Zkoušel meditaci a dýchací techniky, ale ukázalo se to jako nedostatečné. Začal tedy sportovat: denně uplave deset kilometrů a užívá betablokátory.

"Když pracuji, jím je jako bonbony a mohu tak snížit srdeční rytmus na 20 úderů za minutu," říká. Normální je u dospělého v klidu 60 až 100 úderů za minutu. "Snažím se rýt, když jsem mezi údery srdce jako mrtvý," dodává.

Short nemá rád proces tvorby, uspokojuje ho jen výsledek. "Pro mě je nejlepší, když je dílo hotovo a umístěno v galerii pod mikroskopem. Lidé pak nevěří svým očím!" zdůrazňuje.