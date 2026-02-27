Šokující teorie o pyramidách: postavili je opravdu faraoni a jejich otroci?
27. 2. 2026 – 8:41 | Zpravodajství | Alex Vávra
Mohly být slavné pyramidy v Gíze postaveny dávno před faraony? Odvážná teorie o ztracené supercivilizaci zpochybňuje oficiální dějiny a naznačuje, že největší symbol Egypta může být mnohem starší, než si myslíme.
Zrodila se egyptská civilizace opravdu jako první velká kultura lidstva, nebo jen převzala dědictví po někom mnohem starším a vyspělejším? Monumentální pyramidy v Gíze už tisíce let fascinují svět a stále odmítají vydat všechna svá tajemství. Oficiální výklad říká, že je před zhruba 4 600 lety postavili faraoni Čtvrté dynastie jako monumentální hrobky, symboly moci a důkaz organizační geniality starověkého Egypta. Jenže stále hlasitěji zaznívají názory, že pravda může být mnohem odvážnější – a mnohem starší.
Představa, že by slavné pyramidy mohly být dědictvím dávno zaniklé supercivilizace, zní jako scénář dobrodružného filmu. Přesto si tato teorie nachází své zastánce, kteří upozorňují na podivné nesrovnalosti, technické záhady a otázky, na něž podle nich tradiční archeologie nedává uspokojivou odpověď.
Tajemství, které nedává spát
Zastánci alternativní teorie tvrdí, že tři hlavní pyramidy v Gíze jsou technologickým zázrakem, který výrazně převyšuje vše, co Egypťané vybudovali později. Dokonalé zarovnání podle světových stran, přesnost kamenných bloků opracovaných s neuvěřitelnou precizností a téměř absolutně rovná základna – to vše podle nich působí jako dílo civilizace, která ovládala znalosti dávno ztracené v čase.
Velká pyramida je složena z milionů kamenných bloků, z nichž některé váží několik tun. I dnes by přesun a usazení takového množství materiálu představovalo obrovskou logistickou výzvu. Jak to mohli zvládnout lidé vybavení pouze měděnými nástroji, jednoduchými saněmi a lidskou silou? A pokud to dokázali, proč se podobná technická dokonalost v dalších generacích postupně vytratila?
Právě tento kontrast je jedním z hlavních argumentů. Pozdější pyramidy jsou menší, konstrukčně méně přesné a místy vykazují viditelné chyby. Některé mají nerovnosti, jiné byly stavěny z méně kvalitních materiálů. Byly snad jen napodobeninou něčeho, co už stálo? Pokusem zopakovat dávné mistrovské dílo bez skutečného porozumění původním technologiím?
Další otazník visí nad prázdným sarkofágem v útrobách Velké pyramidy. Žádná mumie, žádná bohatá pohřební výbava, která by jednoznačně potvrdila, že šlo o klasickou královskou hrobku. Skeptici tvrdí, že samotný fakt, že byl nalezen prázdný kamenný sarkofág, ještě neznamená, že zde byl faraon skutečně pohřben. Mohlo jít o symbolické převzetí už existující stavby.
A pak je tu Sfinga. Monumentální socha s tělem lva a lidskou tváří hledí přes poušť už tisíce let. Někteří badatelé upozorňují na rýhy a erozi na jejím těle, které podle nich odpovídají působení silných dešťů. Takové klimatické podmínky však měly v oblasti panovat tisíce let před vznikem egyptského státu. Pokud by to byla pravda, znamenalo by to, že celý komplex byl už v době prvních faraonů dávno starý.
Stopy ztracené supercivilizace
Teorie jde ještě dál. Podobné megalitické stavby existují i na jiných kontinentech – obří kamenné bloky opracované s ohromující přesností v Jižní Americe či monumentální kamenné terasy na Blízkém východě. Některé z těchto staveb spojuje práce s gigantickými kameny, přesné lícování bez použití malty a geometrická pravidelnost, která bere dech.
Mohla jedna globální kultura sdílet pokročilé stavební techniky napříč světem? Mohlo jít o civilizaci, která existovala dávno před známými dějinami a která zanikla v důsledku katastrofy – přírodní pohromy, změny klimatu nebo jiné globální události?
Někteří badatelé spekulují, že tato hypotetická civilizace mohla do svých staveb zakódovat vědění o vesmíru, kosmických cyklech a zákonech reality samotné. Pyramidy v Gíze jsou podle těchto úvah zarovnány s pásem Orionu, jako by měly být kamenným odrazem hvězdné oblohy. Geometrie, proporce a opakující se motivy prý nejsou náhodné, ale tvoří jakýsi pradávný jazyk, který čeká na rozluštění.
Do hry vstupuje i staroegyptský mýtus o Prvním čase – éře, kdy podle legend vládli na Zemi bohové ještě před nástupem lidských králů. Někteří autoři věří, že by tento mýtus mohl být vzdálenou vzpomínkou na skutečné, dávno zaniklé období vyspělé kultury, která měla existovat před desítkami tisíc let. Podle těchto spekulací mohlo jít o civilizaci, která dosáhla vysoké úrovně poznání, ale byla téměř vymazána z historie.
Samozřejmě, většina archeologů a historiků tyto teorie odmítá a poukazuje na množství důkazů o tom, že pyramidy vznikly během Staré říše díky obrovskému úsilí egyptské společnosti. Přesto alternativní výklady přetrvávají a získávají si pozornost veřejnosti po celém světě.
Možná je to tím, že pyramidy nejsou jen starověké stavby. Jsou symbolem záhady. Připomínkou toho, že minulost může být složitější, než si myslíme. A dokud nebude každá otázka zodpovězena, zůstane nad rozpáleným pískem Gízy viset jedna velká, lákavá možnost – že historie lidstva možná začala mnohem dříve, než nás učili ve škole.