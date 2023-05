Aktualizováno: Trváme na vzniku tribunálu, který bude soudit Rusko, řekl Zelenskyj v Haagu

Ruský prezident Vladimir Putin si zaslouží být za své zločiny souzen v Haagu a jsem si jistý, že na to dojde, až vyhrajeme, prohlásil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při své návštěvě Nizozemska. Zelenskyj také v projevu v Haagu opět prosazoval zřízení tribunálu, který by Rusko soudil za jeho agresi vůči Ukrajině. Je to podle něj jediná cesta, jak dosáhnout spravedlnosti.

„Všichni chceme v Haagu vidět jiného Vladimíra, který si zaslouží, aby byl za své zločinné činy potrestán zde, v hlavním městě mezinárodního práva. Jsem si jistý, že se tak stane, až zvítězíme,“ řekl Zelenskyj s odkazem na Putina. Jeho poznámka sklidila potlesk. Ukrajina podle svého prezidenta nevyhraje jen na bitevním poli a má podporu národů po celém světě, protože bojuje za svobodu a mír. Ostatní země vědí, že ve hře je více než osud jedné země, míní Zelenskyj. Jen během dubna na Ukrajině zemřelo 206 civilistů, z toho 11 dětí, řekl Zelenskyj. Připomněl také sestřelení letu MH17 nad okupovanou částí Ukrajiny, které si v létě 2014 vyžádalo 298 životů, většinou Nizozemců. Poté prezident vyzval k držení minuty ticha za všechny, kteří zemřeli ruskou vinou. Zelenského v sále přivítal nizozemský ministr zahraničí Wopke Hoekstra, který připomněl nizozemskou zkušenost z druhé světové války a slíbil další pomoc Ukrajině jak dodávkami zbraní, tak humanitární pomocí a při rekonstrukci země. Ukrajina věří v úspěch protiofenzivy, Rusko je demoralizované, tvrdí Zelenskyj Ukrajina věří, že její chystaná protiofenziva bude úspěšná a že získá zpět Ruskem okupovaná území. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to dnes řekl na tiskové konferenci v Haagu. Dodal, že Rusko je na bitevním poli demoralizované a že režim ruského prezidenta Vladimira Putina nemá podporu veřejnosti. Zelenskyj také prohlásil, že s „takovými lidmi“ nehodlá o ničem vyjednávat. „Chceme slyšet jasnou zprávu, že po válce budeme v NATO,“ prohlásil Zelenskyj. Dodal ale, že jeho země má realistická očekávání a ví, že do Severoatlantické aliance nevstoupí, dokud bude na Ukrajině válka. Zelenskyj požádal o co nejrychlejší výcvik ukrajinských pilotů a upřesnil, že se spojenci jedná o dodávkách stíhaček F-16, ale že je to složité. Volal také po využití prostředků zabavených v rámci protiruských sankcí k obnově Ukrajiny. Zelenskyj přijel do Nizozemska nečekaně ve středu večer, dnes promluvil k zákonodárcům, krátce navštívil sídlo Mezinárodního trestního soudu (ICC) a odpoledne jednal s premiéry Nizozemska a Belgie Markem Ruttem a Alexanderem De Crooem. Za dronovým útokem na Kreml stojí USA, tvrdí mluvčí ruského prezidenta Za středečním dronovým útokem na Kreml stojí USA, prohlásil dnes podle agentury TASS mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Ve středu ruská prezidentská administrativa obvinila z pokusu o útok na kremelskou rezidenci prezidenta Vladimira Putina Ukrajinu. Peskov dnes ale před novináři tvrdil, že Washington Kyjevu podsouvá, na jaké cíle má útočit. Ukrajina už ve středu jakékoli zapojení do středečního incidentu odmítla. Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby dnes v reakci na slova Peskova uvedl, že tvrzení Moskvy je lživé a že USA Ukrajinu k útokům mimo její území nenabádají ani je nepodporují. Podle analytiků z amerického Institutu pro studium války není vyloučené, že ho zinscenovalo samotné Rusko. Zpravodajství Moskva obvinila Kyjev z útoku na Putinovu rezidenci v Kremlu, Ukrajina to popírá „Rozhodnutí o takovýchto krocích, takovýchto teroristických útocích, se nedělají v Kyjevě, ale přímo ve Washingtonu. A Kyjev už jen plní to, co mu přikážou,“ citovala dnešní prohlášení kremelského mluvčího agentura TASS. Peskov také tvrdil, že Washington Kyjevu diktuje cíle útoků. „A ne pokaždé má Kyjev právo vybrat si prostředky,“ prohlásil kremelský mluvčí a navázal varováním, že USA by si měly uvědomit nebezpečí svého nepřímého zapojení do konfliktu na Ukrajině. Rusko podle něj dobře promyslí a zváží svoji odpověď na středeční útok a podnikne jen takové kroky, které budou v zájmu Ruska, sdělil také novinářům. Už ve středu Moskva oznámila, že si vyhrazuje právo na odvetná opatření. Moskva často vykresluje válku na Ukrajině, kterou rozpoutala před více než rokem, jako boj Ruska proti „kolektivnímu Západu“ v čele s USA nebo Severoatlantickou aliancí. Nezávislý portál Meduza ve středu upozornil, že Kreml od provládních médií nyní žádá, aby často hovořila o velké roli Západu v konfliktu. Peskov dnes také před novináři chválil, s jakou chladnokrevností Putin přistupoval k nebezpečí, které mu údajně hrozilo. „Víte, že prezident vždy v těžkých a extrémních situacích zachovává klid, soustředěnost a přesnost v úsudcích a rozkazech, která dává,“ uvedl. Už ve středu ruské tiskové agentury psaly, že Putin v době „pokusu o atentát“ nebyl v Kremlu, ale ve své rezidenci u Moskvy Novo-Ogarjovo. Středeční incidentem se bude pravděpodobně v pátek na pravidelném zasedání zabývat ruská Bezpečnostní rada, doplnil Peskov. Mohlo by vás zajímat Moskva obvinila Kyjev z útoku na Putinovu rezidenci v Kremlu, Ukrajina to popírá

