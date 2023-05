EU podpořila Ukrajinu 1,6 bilionu Kč, komise navrhne zákon o produkci munice v EU

Pavel ocenil, že šéfka EK dlouhodobě podporuje Ukrajinu z hlediska materiálních dodávek. Zmínil především munici, která je podle něj v současnosti zásadní pro obranu Ukrajiny a její případnou protiofenzivu.

Von der Leyenová také poděkovala českým občanům za příkladnou solidaritu s ukrajinskými uprchlíky. Česko přijalo nejvyšší počet uprchlíků v přepočtu na počet obyvatel.

„Členské státy se shodly na tom, že budou i nadále financovat dodávky munice. Jsem ráda, že dnes mohu oznámit, že Evropská komise zítra (ve středu) na schůzi navrhne konkrétně zákon o produkci munice v EU, což by mělo urychlit výrobu munice v Evropě,“ poznamenala von der Leyenová. „Návrh legislativy bude obsahovat i financování ve výši asi 500 milionů eur (zhruba 11,8 miliardy korun), se spolufinancováním členských států to bude jedna miliarda eur (asi 23,6 miliardy Kč),“ dodala.

Setkáním s Ursulou @vonderleyen jsem si dnes symbolicky připomněl 19 let od vstupu ČR do EU – prostoru bezpečí a stability. Oba vnímáme, že je v našem společném zájmu, aby byl tento prostor co nejširší. I proto Česko dělá vše pro podporu Ukrajiny a pomáhá jí na cestě do Unie. pic.twitter.com/KgiFm3pJNl