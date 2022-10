Trussová bojuje o přežití, toryové za ni tajně hledají náhradu

Britská média se dnes shodně věnují nejisté budoucnosti premiérky Liz Trussové v čele kabinetu, který vede teprve pět týdnů. The Guardian píše, že Trussová bojuje o politické přežití. Komentátor veřejnoprávní stanice BBC si klade otázku, jak dlouho ještě Trussová vydrží v Downing Street, Daily Express píše o blížící se rozhodující bitvě. Podle zjištění deníku Daily Mail se zákonodárci Trussovou pokusí sesadit již tento týden.

Trussová stanula v čele Konzervativní strany poté, co po odchodu Borise Johnsona vyhrála ve stranickém hlasování. V posledních týdnech čelí kritice zejména za své plány na reformu daní a hospodářství, kterými chtěla nastartovat britskou ekonomiku. Její kroky vyvolaly prudké zvraty na finančních trzích, nelíbí se opozici ani části její vlastní strany. Detaily reformy vláda slibuje představit 31. října.

„Trussová bojuje o politické přežití, toryové v parlamentu jí vyhrožují odstraněním, a dokonce i její spojenci varují, že dny jejího premiérování jsou téměř sečteny,“ začíná svůj text politická komentátorka levicového deníku The Guardian Pippa Crerarová. „Ve Westminsteru (sídle britského parlamentu) o víkendu pokračovalo spiknutí,“ dodává Crerarová s odkazem na jednání poslanců o možném nástupci Trussové.

Dopisovatel BBC Nick Eardley o víkendu zjišťoval postoje britských poslanců k situaci. Mnozí z nich pod podmínkou anonymity přiznali, že předpokládají, že premiérka bude muset odejít z úřadu dříve než před řádnými volbami. Někteří jí dávají měsíce, stále více spolustraníků ale hovoří i o týdnech nebo dokonce dnech do nucené rezignace. „Lidé vědí, že je konec. Zůstává jen otázka jak a kdy,“ cituje jednoho z poslanců Eardey. Toryové podle něj už počítají s prohrou v příštích volbách, které se mají konat nejpozději v lednu 2025.

„Toryové v parlamentu se tento týden pokusí sesadit premiérku Liz Trussovou navzdory varování Downing Street, že by to mohlo vyvolat všeobecné volby,“ uvedl bulvární deník Daily Mail. Více než 100 poslanců patřících k vládní Konzervativní straně je připraveno předložit předsedovi konzervativního Výboru 1922 Grahamu Bradymu návrh na vyslovení nedůvěry Trussové, uvedl deník s odvoláním na nejmenované zdroje. Mohlo by se to stát už tento týden, zdůrazňuje Daily Mail.

Podle pravidel Konzervativní strany nemůže premiér čelit hlasování o důvěře, dokud není rok ve funkci. V praxi by ale tlak na Bradyho mohl přesto vést ke hlasování.

„Toryové tajně jednali o korunovaci nového lídra,“ píší editoři v úvodníku středopravicového deníku The Times. „Mnoho konzervativních poslanců považuje odchod Trussové stále více za nevyhnutelný,“ dodávají a upozorňují na očekávané reakce finančních trhů i možné kroky britské centrální banky. Politický komentář na rozdíl od jiných novin The Times nedoplnily portrétem premiérky, na titulní straně je fotografie kokršpaněla krále Karla III.

Deník Daily Express, který je obvykle neochvějným zastáncem Trussové, se ptá, zda další obraty v plánu na finanční reformu mohou „zachránit naši ekonomiku“. Trussovou podle deníku čeká „Den D“, vojenský termín pro zahájení operace zde odkazuje na pondělní otevření finančních trhů po víkendových změnách ve vládě i jejích ekonomických plánech.

Konzervativně laděný deník The Daily Telegraph dává na titulní straně prostor Penny Mordauntové, která byla jednou z hlavních konkurentek Trussové v boji o vedení strany. „Británie potřebuje stabilitu, ne operetní představení,“ uvedla Mordauntová a dodala, že strana musí premiérku i nového ministra financí podpořit.

Britové se sázejí, zda vydrží déle premiérka Trussová, nebo hlávka salátu

Britská veřejnost se z iniciativy bulvárního deníku Daily Star sází, zda vydrží déle britská premiérka Liz Trussová, nebo hlávka ledového salátu koupená v samoobsluze. Trussová čelí silné kritice i z vlastních řad a hrozí jí politický pád, salát ozdobený blonďatou parukou s namalovaným úsměvem zase může brzy shnít. Souboj lze sledovat v přímém přenosu.

Video doprovází anketa, ve které 97 procent z více než 13 000 hlasujících dává větší šanci salátu než premiérce. Deník už také na instagramu nabízí speciální filtr, který fotografii uživatele upraví tak, aby se podobal stále slavnější hlávce salátu. Stejný salát se dnes objevil i na titulní straně deníku Daily Star.

Vtipy se salátem odstartoval minulý týden list The Economist, který přirovnal Trussovou k tajícímu ledovci a napsal, že premiérka má životnost „asi jako ledový salát z regálu v obchodě“. Od jmenování premiérkou 6. září po první vládní krizi po odečtení víkendů a desetidenního smutku po smrti královny Alžběty II. totiž podle listu uplynulo sedm dní. Salát za 60 centů (17 korun) má podle prodejců vydržet deset dní.

Britská vláda zruší téměř všechny plánované daňové škrty, které znepokojily trhy

Britská vláda zruší téměř všechny plánované daňové škrty, které před třemi týdny představil kabinet Trussové a které znepokojily trhy. Oznámil to dnes nový britský ministr financí Jeremy Hunt. Libra po jeho oznámení posiluje vůči dolaru, výnosy vládních dluhopisů naopak oslabují.

Ve snaze uklidnit rozbouřené finanční trhy Hunt prohlásil, že ruší „téměř všechny“ daňové škrty oznámené minulý měsíc, a naznačil, že se chystají škrty ve veřejných výdajích. Hunt uvedl, že plánované snížení základní sazby daně z příjmu o jeden procentní bod, které mělo vstoupit v platnost příští rok, se neuskuteční.

„Rozhodl jsem, že základní sazba daně z příjmu zůstane na úrovni 20 procent, a to na dobu neurčitou, dokud ekonomické okolnosti neumožní její snížení,“ řekl Hunt. „Společně s rozhodnutím nesnižovat daň z příjmů právnických osob a obnovením nejvyšší sazby daně z příjmu přinesou opatření, která jsem dnes oznámil, každý rok přibližně 32 miliard liber (přes 909 miliard Kč),“ dodal.

Britský ministr financí dále ohlásil omezení cenového stropu energií, které mělo pomoci domácnostem. Místo dvouletého trvání bude omezení v dubnu přezkoumáno. „Pod vedením ministerstva financí provedeme přezkum způsobu podpory účtů za energie po dubnu příštího roku. Cílem je navrhnout nový přístup, který bude daňové poplatníky stát podstatně méně, než se plánovalo, a zároveň zajistí dostatečnou podporu těm, kteří ji potřebují,“ uvedl.

Hunt ve funkci v pátek vystřídal Kwasiho Kwartenga. Původně měl vystoupit až za dva týdny. Nyní se snaží zabránit ztrátě důvěry investorů ve vládu Trussové a propadu na trhu s dluhopisy, který začal 23. září, kdy Huntův předchůdce oznámil sérii snížení daní.

Kwarteng však tehdy neřekl, jak tyto výpadky v příjmech do státní pokladny nahradí. Plán daňových škrtů vyděsil finanční trhy, investoři ve velkém prodávali britské státní dluhopisy a britská libra prudce klesla. Britská centrální banka kvůli tomu přikročila k intervenci, což činí jen výjimečně. Upozornila, že bez jejího okamžitého zásahu by do několika hodin zkrachovaly britské penzijní fondy.