Hvězda pořadu Prostřeno! Jana Boušková musela do nemocnice. Bude se znovu učit chodit

Manželku Václava Vydry potkalo vysoce nepříjemné zranění, kvůli kterému ještě pěkně dlouhou chvíli nebude moci do práce.

Hvězda televizního pořadu Prostřeno! a manželka Václava Vydry, Jana Boušková, má v poslední době poměrně těžké období. Už loni musela na operaci, kvůli které pak působila unaveně a bez elánu. Není se čemu divit, lékařský zákrok člověka zkrátka vyčerpá a fakt, že Jana i přesto dál pracovala, si zaslouží respekt.

Jenže, jak si všimla redakce Blesku, zdravotní komplikace bohužel nekončí. Přišel další úraz, který s předchozími potížemi nijak nesouvisí: „To, co se jí stalo, zapříčinilo, že vlastně vůbec nemůže sedět. Takže to nijak nesouvisí s tím, co bylo loni, i když to bylo mediálně nafouklé. Tohle je od nového roku. Janička upadla, zakopla. V určitém věku jsou kosti křehčí a zlomenina bederního obratle je hodně nepříjemná věc. V nemocnici usoudili, že je nutné to operovat, takže k tomu došlo,“ prozradil redakci magazínu eXtra.cz detaily ohledně stavu své manželky Václav Vydra.

„Jana je momentálně v pooperační péči, musí ji nějakým způsobem připravit na to, aby mohla jít do vyloženě rehabilitačního zařízení. Tam to musí dát dohromady, protože Jana s tím dlouho ležela a ještě dlouho ležet bude, takže to bude obtížné rozchodit. Je to hrozně otravné zranění. Ale jinak je Jana v pohodě, je zatím zaplaťpánbůh docela v dobrém rozmaru,“ dodal ještě Vydra.

Je tedy jasné, že se Boušková momentálně musí soustředit na zotavení a nemůže pracovat. Její roli v pořadu Prostřeno! proto na chvíli převezme Vydrova kamarádka Jana Paulová: „Snad za týden by měly jít první díly. Se druhou Janou jsme se domluvili, že ona to pro nás udělá, dokud moje Jana nebude moci točit. Do té doby to bude dělat Jana Paulová, a pak jak to bude možné, to zase začne namlouvat moje žena Jana,“ komentoval to Vydra.