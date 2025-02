Modelka z Playboye po rozvodu: S bývalým se soudí, vztahy na bodu mrazu

Od krutého rozchodu už sice uplynuly měsíce, ale bývalí partneři si k sobě zatím cestu rozhodně nenašli.

Modelka, kterou jste svého času mohli vidět v populárním pánském časopise Playboy, Dominika Mesarošová, si před rokem prožila pořádný životní otřes. Po dlouhých letech se rozešla s otcem svého syna, Tomášem Novotným. Tím ale drama vlastně jen začalo.

Dvojice se totiž neuměla dohodnout na péči o syna Eliána a spor proto musel putovat před soud, což je zážitek, který by si jistě každý raději odpustil. Obzvlášť když tahanice trvá celý rok. Výsledek je nakonec poměrně neutrální: Soud přiznal střídavou péči.

"Řízení je u konce, všechny nás to vyčerpávalo, a protože já se cítím být především pečující maminkou než sprinterkou mezi paragrafy a důkazy, jsem za to ráda," komentovala rozsudek Dominika pro eXtra.cz

Páry se občas rozchází a pak zas dávají dohromady, v tomhle případě se ale zdá, že podobný vývoj rozhodně nehrozí. Vypadá to totiž, že se bývalý pár nemůže ani cítit a rána rozchodu je pořád otevřená. "Tak samozřejmě, že to trvá. Je to rok a pořád to bolí, ale je to lepší. Hodně jsem se zaměřila sama na sebe, ale člověk se přes to musí přenést. Chce to čas," přiznala Dominika, "komunikujeme spolu o těch nejdůležitějších věcech, co musíme. Opravdu o tom nejnutnějším. Musíme se dohodnout i kvůli Eliánovi."

Sama nezastírá, že střídavá péče jí příliš nevyhovuje a raději by u sebe syna měla pořád, ale soud rozhodl, jak rozhodl. Možná je načase se s bývalým partnerem domluvit o trochu víc než jen na tom "opravdu nejnutnějším".