Manželka legendárního trenéra Vladimíra Růžičky: "Podvedla jsem. No a co, to je život"

Choť známého hokejového trenéra otevřeně promluvila o minulosti a přiznala, že také sama vždy neusínala jen se svatozáří.

Marie Růžičková, manželka legendárního trenéra, který se nám navždy zapsal do paměti zlatým Naganem, se rozpovídala ve svém podcastu a na přetřes přišly zejména vztahy a věrnost. Černovláska se vůbec nerozpakovala přiznat, že sama nebyla vždycky věrná a žádné výčitky svědomí jí to prý nepřineslo: "Vztah je o tom, abyste byli oba spokojení, a když nejste, tak je podvod za mě v pořádku. To je prostě život. Já jsem taky podvedla, no a co. Jedeme dál. A bylo to i z druhé strany, takže já si to nevyčítám," prohlásila v narážce pravděpodobně na bývalého partnera, nikoliv manžela.



Nevěru všeobecně nepovažuje za nějakou tabuizovanou, nepřekročitelnou překážku. Občas se dokonce prostě není čemu divit: "A co máš jako dělat, když ten druhý ti to nedává a nechce s tebou spát. I ten druhý člověk musí počítat, že prostě tě podvede ten partner. Protože jestli jsi tak debi*ní a se*eš na toho partnera, tak ty vole nečekej, že tam bude doma sedět a čekat, až se vzpamatuješ," vystřihla poměrně ostrou mluvou pointu, se kterou se ale rozhodně dá souhlasit.



O trochu ošemetnější prohlášení přišlo vzápětí: "Teď se budu opakovat, to je to, co já tvrdím prostě. Jsou ženské, které brečí, že jí chlap zahýbá, ale když mu neroztáhneš nohy, vole, budeš tvrdit, jak tě bolí hlava a že jsi unavená, že děti a tohle támhleto, tak se nediv. Jako sorry, ale prostě musíš, i když se ti nechce," vystřihla Marie perlu moudrosti, z níž se musela celému feministickému hnutí rovnou zatočit hlava. Ale co už, proti gustu žádný dišputát, není-liž pravda.