Legendární herečka slaví 77. narozeniny. Život měla plný těžkostí, ale nikdy se nevzdala

Problémy, těžkosti a rány, které by někoho slabšího možná zlomily. Slavná a oblíbená Jana Preissová ale dokázala všechno překonat.

Tři šťastné sedmičky. A všichni svatí vědí, že trocha štěstí už byla potřeba: Jana Preissová 7. února oslavila 77 let. Jednu z nejprominentnějších hereček české kinematografie si jistě pamatujete z filmů jako „Jak vytrhnout velrybě stoličku“ či „Jak dostat tatínka do polepšovny“.

Na první pohled by se mohlo zdát, že hvězdná a oblíbená celebrita musí nutně automaticky žít spokojený, až pohádkový život. Ale Preissová, rozená Drchalová, se v životě musela spíš prát a bojovat, než že by si užívala jednu dlouhou procházku růžovým sadem. V roce 1969 si vzala za muže Viktora Preisse a svazek trvá již 56 let, před čímž je rozhodně potřeba smeknout. „Stále je v nás láska a doufám, že bude až do smrti,“ uvedla Jana dojemný sentiment v rozhovoru.

Vztah se ale ocitl v silném ohrožení, když bylo potřeba překonat krizi: Na počátku 80. let byl Viktor Preiss nevěrný a ještě k tomu si ani neměl zapotřebí dát pozor, což skončilo dle očekávání: Narodila se mu dcera s jinou ženou. Preiss se snažil zatloukat, ale nakonec musel s pravdou ven. Manželství nicméně neskončilo, protože Jana dokázala nevěru odpustit – tvrdí, že v krizi má tendenci uvažovat pragmaticky a bez přílišného ovlivnění emocemi, což ji pomohlo překonat i těžké chvíle ve vztahu.

Trápení se na ní nicméně podepsalo a herečka začala trpět depresemi, kvůli kterým se stáhla z veřejnosti i z herecké profese. A psychické problémy potkaly i jejího syna, který se pokusil o sebevraždu. Naštěstí neúspěšně, načež se mu dostalo potřebné pomoci a své duševní démony už Martin Preiss překonal.

Jana se nakonec dokázala vrátit k herectví. Střihla si role ve filmu „Ženská na vrcholu“ a také v detektivním příběhu „Případ se štěnicí“, kde si zahrála po boku svého manžela. Jak ale sama přiznává, hraní už pro ni dávno není to jediné nejdůležitější v životě. Nejvíc si prý užívá roli babičky ve skutečném životě.

Vezměme si inspiraci. Vyhledat pomoc s psychickými problémy není nic, za co by se bylo potřeba stydět. A nikdy není příliš pozdě začít znovu.