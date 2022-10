Aktualizováno: Britští konzervativci se přehmátli: Už po měsíci by si přáli vyměnit ministerskou předsedkyni

Britští konzervativní poslanci spřádají plány na výměnu Liz Trussové v čele Konzervativní strany, a tedy i v premiérském křesle. Důvodem je její „katastrofální“ první měsíc ve funkci, řekl deníku Independent jeden z vysoce postavených toryů. S odvoláním na své zdroje ale o tom informují i další britská média.

Redaktor Paul Goodman ze serveru ConservativeHome uvedl, že mezi poslanci, kteří by mohli premiérku nahradit, jsou Rishi Sunak a Penny Mordauntová, kteří s ní v létě soupeřili o post lídra Konzervativní strany.

Trussová sklízí kritiku za svůj ekonomický plán, který mimo jiné počítá se snížením daně z příjmu firem či rozvolnění daně z nákupu nemovitostí. Její reformy vyvolaly chaos na finančních trzích, vedly k pádu libry a způsobily, že podpora konzervativců klesla na rekordně nízkou úroveň. Ministr financí Kwasi Kwarteng však ve čtvrtek uvedl, že vládní plán výrazného zeštíhlení státního rozpočtu a orientace na růst ekonomiky je stále jeho prioritou. S vládními reformami však kromě opozice nesouhlasí ani řada toryů.

„Padají nejrůznější jména, Rishi Sunak, Boris Johnson, Kit Malthouse, Sajid Javid. Ale jeden z nápadů, který koluje, je, že Penny Mordauntová a Rishi Sunak, kteří koneckonců získali skoro dvě třetiny hlasů poslanců, se nějak dohodnou a v podstatě to převezmou,“ uvedl Goodman. V takovém případě by se jeden z nich stal premiérem a druhý by získal post ministra zahraničí či financí.

Podle pravidel Konzervativní strany nemůže premiér čelit hlasování o důvěře, dokud není rok ve funkci. V praxi by se však hlasování o důvěře pravděpodobně uskutečnilo, pokud by na předsedu konzervativního Výboru 1922 Grahama Bradyho zatlačil dostatečný počet poslanců. Stanovy strany uvádějí, že pokud by byl po nominacích poslanců na volebním lístku pouze jeden kandidát, může předsednictvo strany požadovat, aby ho do vedení schválili řadoví členové.

Průzkum agentury YouGov pro deník The Times ukázal, že téměř polovina těch, kteří v posledních volbách volili konzervativce, si přeje, aby poslanci strany Trussovou sesadili. Až 62 procent z nich tvrdí, že řadoví členové se při volbě předsedy strany rozhodli špatně. Nejméně 43 procent voličů konzervativců si přeje, aby strana dosadila nového premiéra, zatímco 29 procent je proti tomuto kroku.

Trussová oznámila částečné zrušení ekonomických plánů, ve funkci hodlá zůstat

Britská premiérka Liz Trussová oznámila, že se již dále nebude snažit zastavit zvýšení daně z příjmů firem, o kterém rozhodla předchozí vláda. Částečně tak slevila ze svých kontroverzních ekonomických plánů, které britská média nazývají „minirozpočtem“. Ten otřásl důvěrou voličů, konzervativních poslanců i finančních trhů. „Některé části našeho minirozpočtu šly dál a přišly rychleji, než trhy očekávaly,“ řekla Trussová.

Premiérka dnes vystoupila na velice očekávané tiskové konferenci poté, co na postu ministra financí vyměnila Kwasiho Kwartenga za Jeremyho Hunta, významnou osobu Konzervativní strany a exministra zahraničí a zdravotnictví.

Trussová hovořila krátce. Novinářům řekla, že je nadále odhodlaná pokračovat v politice ekonomického růstu, díky které ji spolustraníci zvolili do čela vlády.

Stále více konzervativních poslanců nicméně projevuje nespokojenost s vedením Trussové. Skupina vysoce postavených konzervativců podle stanice BBC příští týden vystoupí a vyzve premiérku, aby z funkce odstoupila.

Trussová má podle průzkumu agentury Ipsos historicky nejnižší podporu veřejnosti ze všech britských premiérů. Ve funkci ji podporuje 16 procent Britů a 60 procent si přeje, aby odstoupila.

„Dnes jsem zajistila ekonomickou stabilitu. (Nový ministr) Jeremy Hunt sdílí moji vizi nízkých daní a ekonomického růstu. Uvědomujeme si nicméně, že kvůli potížím na trzích musíme tuto vizi naplnit jiným způsobem,“ odpověděla Trussová na novinářský dotaz, zda je jako premiérka po sérii chaotických událostí důvěryhodná.

Navýšení daně z příjmů firem z 19 na 25 procent podporoval Rishi Sunak, ministr financí v bývalé vládě Borise Johnsona a oponent Trussové ve vnitrostranické volbě na premiérský post. Trussová se vůči Sunakovým ekonomickým krokům při kampani v létě vymezovala, její dnešní rozhodnutí je tedy významným politickým ústupkem.

Dnešní oznámení je v pořadí již druhým kompromisem na minirozpočtu Trussové. Prvním bylo zachování 45procentní daně z příjmů pro lidi s příjmem nad 150 000 liber ročně (asi 360 000 korun měsíčně), kterou Trussová v rámci minirozpočtu chtěla zrušit.

Changing the Chancellor doesn't undo the damage made in Downing Street.



Liz Truss’ reckless approach has crashed the economy, causing mortgages to skyrocket, and has undermined Britain’s standing on the world stage. 1/2 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 14, 2022

Kromě konzervativních poslanců reagoval nevolí na projev Trussové lídr labouristické opozice Keir Starmer i finanční trhy. „Potřebujeme změnu ve vládě. Výměna ministra financí neodčiní škody napáchané v Downing Street,“ napsal Starmer na svůj twitter.

Libra nedlouho po premiérčině projevu klesla o 1,3 procenta vůči dolaru a obchodovala se za 1 1183 USD.