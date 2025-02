Gottová na mizině? Spala u kamarádky, na hotel nezbylo

Dcera slovutného zpěváka se nejspíš opět potýká s finančními problémy. Pomůžou prodeje nové knihy o otci?

Bývalá jazzová tanečnice Antonie Zacpalová, která si na chvíli získala srdce slavného Karla Gotta s nímž měla dceru Dominiku, brzy oslaví devadesát let. Spíš než aby prožívala spokojené stáří se však trápí obavami o dceru: Dominiku pronásledují problémy ve vztahu a hned v patách se za nimi táhnou i dlouhodobé finanční trable.

Dominika a její partner Timo Tolkki žijí ve Finsku, ale koncem loňského roku se krátce objevili v Praze, což vyvolalo spekulace, protože se krom návštěvy maminky v domově důchodců také údajně snažili získat peníze z vypovězené pojistky. Propagovali rovněž knihu „Poslední roky s Karlem“, kterou Dominika napsala o svém otci. A spali u kamarádky, ne v hotelu, nejspíš proto, aby ušetřili. Což o rozpočtové situaci páru nevěstí vůbec nic dobrého.

Antonie Zacpalová si také postěžovala, že Dominika na docela dlouhou dobu úplně utnula komunikaci: „Měla odpojený telefon a ozvala se mi až po dvou týdnech z nového čísla. Měla jsem strašný strach, ale díky Bohu, je v pořádku.“ Dominika se také mimochodem přiznala, že si během návštěvy v Česku zašla ke kadeřníkovi, protože ve Finsku je to příliš drahé. Co jsme to říkali o finanční situaci?

Antonie se také netají obavami ohledně Dominičina vztahu s Tolkkim. Pár žije v docela solidní divočině, už se několikrát rozešli a zase dali dohromady. „Řekla mi, že mě nechce zatěžovat jejich problémy. Ale já od začátku nejsem nadšená, že se k Timovi vrátila, protože jsem tušila, že to přinese problémy,“ prohlašuje maminka Antonie.

Dominika se mimochodem po smrti svého slavného otce chvíli přela o dědictví. Tvrdila, že ona i její sestra Lucie měly s Karlem dohodu o finančním vyrovnání – obě měly údajně dostat 6 milionů korun za to, že skutečně dědit bude pouze Karlova manželka Ivana a jejich dcery Charlotta a Nely. Dominika však tvrdila, že Lucie nakonec v dědictví zahrnuta byla a ona sama ne. Později však připustila, že zahrnutí Lucie nebyla pravda, a rozhodla se dále do ničeho nerýpat.

Společný jmenovatel je jediný: Problémy s penězi. Uvidíme, zda se slavnému páru povede nakonec vybřednout z bahna a užít si také trochu bezstarostné pohody. Dominičina kniha by rozhodně mohla pomoci.