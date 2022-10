Manévry NATO mohly spustit jadernou válku. V Kremlu vyvolaly paniku

V době války na Ukrajině projíždí Ruskem „jaderný“ vlak, který patří k jednotkám zodpovědným za ruský jaderný arzenál. Do pohybu se dala také ponorka Belgorod s podmořskými jadernými drony.

Do toho NATO pořádá pravidelné každoroční cvičení, které je zaměřeno na vedení operací s jadernými zbraněmi skladovanými v západní Evropě.

Exercise Steadfast Noon is NATO’s annual exercise focusing on nuclear deterrence capabilities.

