Kariéra Martina Dejdara v ohrožení? U lékaře si vyslechl krutou diagnózu, nic ale nevzdává

Jak se bude legendárnímu herci pracovat se zdravotními problémy? Sám Dejdar je plný optimismu a nic nevzdává

Herec Martin Dejdar brzy oslaví šedesátku, ale úplně radostná párty to nejspíš nebude, protože se herci nevyhnuly zdravotní problémy. Již delší dobu ho bolí kolena, a to dokonce tak, že měl jít na operaci. Což ale odkládal, protože neměl čas na dlouhou rekonvalescenci, která by byla nutná po podobně závažném zákroku.

V rozhovoru pro eXtra.cz vloni v listopadu Dejdar řekl, že operaci zatím neplánuje: „Zatím nevím kdy, protože si tu pauzu nemůžu dovolit. Ten zákrok by nebyl tak složitý, ale rekonvalescence je delší a ta teď nepřichází v úvahu.“

Nyní to ale vypadá, že operace neproběhne vůbec, protože stav Dejdarových kolen už se chirurgicky řešit nedá: „Zjistilo se, že mám artrózu 3. stupně v obou kolenech, což operovat nelze. Takže budu jen čekat, co bude dál, a vlastně budu dělat všechno jako dosud. Nijak se neomezuju a nebudu se s tím mazlit,“ prohlásil Dejdar s nadhledem. Podobná diagnóza rozhodně dokáže pokazit náladu, ale herec dál čiší optimismem: „S přibývajícím věkem mi ta kolena vymění, takže to bude úplně super,“ dodal s úsměvem.