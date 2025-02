Zdeněk Pohlreich si žije jako král. Víme, kolik stála jeho luxusní vila

Známý český kuchař si navařil náležitě zářnou budoucnost. Bydlení má hned několik a šetřit na nich rozhodně nemusel.

Pravděpodobně nejznámější český kuchař Zdeněk Pohlreich, kterého jste dozajista viděli v pořadu „Ano, šéfe!“, má zaděláno na pohodlný život. Pohlreich úspěšně podniká, vlastní několik restaurací a není pak divu, že si může dovolit ledacos.

Dům kousek za Prahou

Pohlreichův český domov se nachází přibližně dvacet kilometrů od centra Prahy, což je dost daleko na to, aby ho nerušil shon velkoměsta, ale dost blízko, aby se nikam nemusel zdlouhavě plahočit. Dům na první pohled nepůsobí nijak okázale, ale interiér překvapí praktičností a smysluplným designem.

Jak sám Zdeněk přiznává, dům objevil náhodou na internetu. Přestože ho na první pohled až tak nezaujal, logické a funkční uspořádání domu ho přesvědčilo, že by stavba nakonec mohla stát za to. Slovo dalo slovo a Pohlreich už tu žije přes deset let.

Kuchař nic většího neměnil, dům zůstal, jak byl. Pouze se zbavil několika zbytečností a na doladění interiéru si přizval italského architekta Luciana Belcapa, se kterým již dříve spolupracoval na designu svých restaurací. Belcapo roztočil svou magii a, jak se na mistra sluší a patří, vykouzlil jedinečnou atmosféru s výrazným prvkem vprostřed: Jedinečnou skříní ve tvaru stromu, která celému prostoru dodává šmrnc originality.

Inspirace z cest se odrazila i na vybavení domu. Například v Japonsku si Pohlreich oblíbil bidetová sedátka na záchodech a využil je i u sebe doma. Čemuž se nelze moc divit, Japonské záchody z budoucnosti jsou světoznámé jak sám Pohlreich přiznává, na dovolené se mu po nich dokonce stýská.

Fanoušky bude nejvíc zajímat kuchyně, ale vzdor majitelově povolání se překvapivě jedná o jednu z nejmenších místností v domě. Důvod není až tak překvapivý: Zdeněk říká, že u plotny tráví v práci celý den, nepotřebuje ještě další chrám vaření doma. Stačí malý, funkční a praktický prostor, který je jednoduché čistit a udržovat ve špičkové kondici. V Pohlreichově domácí kuchyni proto najdete jen to nejnutnější – kvalitní německé nože Zwilling, několik vybraných spotřebičů a především dokonalý systém a pořádek. Podle Pohlreicha není velikost kuchyně důležitá, pokud je dobře uspořádaná.

Vila na Floridě

Kromě českého domova vlastní Pohlreich také luxusní vilu na Floridě, kterou pořídil v roce 2016 za 15 milionů korun a dlouho ji před médii tajil. Vilu zdobí krásná terasa, bazén a přehršel prostoru k odpočinku a relaxaci.

Trávit čas v podobném zámku je samozřejmě lákavá možnost a Pohlreich si luxusní vilu nepořizoval jenom na koukání, přesto se ale nadále považuje za Čecha a za svůj skutečný domov volí jedině Česko. Pochvaluje si svůj klid za Prahou, což je samozřejmě sympatický přístup s nohama na zemi, ačkoliv by si Zdeněk klidně mohl dovolit létat v oblacích.