Trumpova administrativa odebrala Harvardu možnost přijímat zahraniční studenty

23. 5. 2025 – 8:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Americké Harvardově univerzitě byla pozastavena možnost přijímat zahraniční studenty, přičemž ti stávající budou muset přestoupit na jiné univerzity.

V dopise zaslaném univerzitě a zveřejněném na síti X to oznámila ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Podle vyjádření univerzity je toto rozhodnutí nezákonné.

"Píši vám, abych vás informovala, že Harvardově univerzitě je s okamžitou platností zrušena certifikace pro program studentů a výměny návštěvníků," sdělila Noemová v dopise. Stávající studenti budou podle ministryně muset přestoupit na jiné univerzity nebo jim bude hrozit, že přijdou o možnost v zemi legálně pobývat.

"Tato administrativa činí Harvard odpovědným za podporu násilí, antisemitismu a za koordinaci s Komunistickou stranou Číny na jeho akademické půdě. Pro univerzity je výsadou, nikoli právem, přijímat zahraniční studenty, a těžit tak z jejich vyššího školného, které jim pomáhá naplnit mnohamiliardové nadační fondy," uvedla Noemová v dopise.

Podle deníku The New York Times (NYT), který o dopisu informoval ještě před jeho zveřejněním, tak administrativa dále zvyšuje nátlak na univerzitu, po níž žádá, aby se přizpůsobila agendě prezidenta Donalda Trumpa. Tímto krokem míří na významný zdroj financování nejbohatší univerzity v zemi. Harvardova univerzita minulý měsíc zažalovala administrativu kvůli snaze vlády prosadit změny v učebních plánech a procesech přijímaní studentů a nabírání zaměstnanců.

Univerzita již v reakci uvedla, že postup vlády považuje za nezákonný a že je i nadále odhodlána uchovat si možnost hostit studenty a vědce z více než 140 zemí světa, píše agentura Reuters. "Tato odvetná akce hrozí vážně poškodit harvardskou komunitu i naší zemi a podkopává akademické a výzkumné poslání Harvardu," uvedl Jason Newton z mediálního oddělení univerzity.

Na Harvardově univerzitě v tomto roce studovalo asi 6800 zahraničních studentů, což představuje přibližně 27 procent celkového počtu studentů. Školné přitom činí 59.320 dolarů pro školní rok. Dnešní rozhodnutí administrativy tak bude mít podle NYT významný dopad na hospodaření univerzity.

Harvardova univerzita je o 140 let starší než Spojené státy, její nadační jmění je vyšší než hrubý domácí produkt téměř 100 zemí a vzdělávalo se na ní osm amerických prezidentů, napsal deník The New York Times.