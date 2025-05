Myslivcová se po teatrálním rozchodu vrátila k bývalému? Fanoušci nejsou nadšení

23. 5. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Dramatické rozcházení k ničemu nevedlo? Lidé si na internetu všimli indicií, že se k sobě pár vrátil.

Když se Natálie Myslivcová, sestra známé influencerky Dominiky Myslivcové, loni po sedmi letech rozcházela s partnerem Markem Mikulenkou, spáchala kolem toho náležitý tyjátr. Však i Natálie se snaží prosadit jako influencerka a předvést veřejnosti je proto potřeba všechno.

„Sedm let jsem žila opravdu ve lži, a až teď jsem zjistila, kdo je Marek Mikulenka, a bolí to, bolet to bude, ale já to zvládnu a musím se postarat o to, aby děti byly šťastné,“ veřejně plakala na Instagramu v dojemném videu.

„Nechci ho nějak špinit, nikdy jsem toto nedělala… opravdu to tímto chci uzavřít, protože už nechci lhát,“ prohlásila Mikulenku za uzavřenou kapitolu.

Ke které se dost možná vrátila a čte si ji ještě jednou, protože Marek se údajně objevil ve videu, které Natálie sdílela na sítích. Mezi fanoušky se pak rozproudila ostrá debata, ve které převažují názory, které z podobného vývoje nejsou úplně štěstím bez sebe.

„Mně jenom přijde vtipný, jak všichni influ hned hází špínu, když se dozvědí o milencích, a pak se k nim vrátí. Pamatuju si, jak velice řvala do stories, a teď nemá na to říct, že se vrátila,“ shrnula veřejné mínění uživatelka Veronika.