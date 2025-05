Co se děje? Oblíbený hudebník vyděsil fanoušky: Z ničeho nic zmizel ze sítí

23. 5. 2025

Bývalý partner slavné Anny K. se zcela vypařil z digitálního prostoru. Co za tím vězí?

Kytarista Tomáš Vartecký se do veřejného povědomí zapsal nejen hudební tvorbou, ale také dlouhým vztahem s oblíbenou zpěvačkou Annou K., kterou nakonec opustil a vzal si jinou.

Když nedávno Česká televize odvysílala dojemný dokument o zpěvaččině životě, v němž vyšlo najevo, že se Anna musela poprat s daleko větší bolestí a tragédiemi, než kdo vůbec kdy tušil, čekalo se, jak expartner zareaguje.

Bývalá mu nicméně, zdá se, v hlavě už vůbec neleží, protože jediné prohlášení, které pustil do éteru, bylo: „Stále spolu, stále svoji.“ Mluvil samozřejmě o nové ženě.

Kytarista dřív čile komunikoval na sociálních sítích a sdílel kdeco, včetně plánu nastoupit do léčebny kvůli závislosti: „Už nějakou dobu se topím, a proto jsem se rozhodl odevzdat do rukou lékařů. Moc bych se chtěl omluvit vám všem – našim fanouškům, své milované a milující ženě Martině a její rodině, mé rodině, klukům v kapele a přátelům. Doufal jsem, že na to stačím, ale je to větší, než jsem si myslel,“ psal v lednu.

Pak se na delší dobu odmlčel. A teď přišla další znepokojivá novinka: Jeho účet na Instagramu, kde býval ještě čas od času aktivní, zcela zmizel.

Proč, se neví, a manželka nereaguje na dotazy. Snad se situace brzy vyjasní a nepůjde o nic vážného.