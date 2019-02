Trump v USA vyhlásil stav nouze, aby měl peníze na stavbu zdi

V zatopených zlatých dolech v Zimbabwe nejspíš zemřelo více než 60 horníků. S odvoláním na informace zveřejněné ministrem veřejných prací a místní vládou to dnes uvedl deník Herald. Neštěstí se stalo v úterý, kdy protržená hráz zaplavila systém podzemních šachet u města Kadoma. V dolech pracovali nelegální kopáči.

V zatopených zlatých dolech v Zimbabwe nejspíš zemřelo více než 60 horníků. S odvoláním na informace zveřejněné ministrem veřejných prací a místní vládou to dnes uvedl deník Herald. Neštěstí se stalo v úterý, kdy protržená hráz zaplavila systém podzemních šachet u města Kadoma. V dolech pracovali nelegální kopáči.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dnes na mnichovské bezpečnostní konferenci vyzval Rusko, aby se vrátilo k naplňování smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu (INF) a zničilo své rakety středního doletu, které mohou nést jaderné zbraně. NATO si podle něj přeje zachování smlouvy, ale připravuje se i na možnost, že se to nepodaří.

Spojené státy v nadcházejících 24 hodinách učiní významné oznámení týkající se Sýrie a amerického tažení proti tamnímu teroristickému hnutí Islámský stát (IS). Na tiskové konferenci v Bílém domě to dnes prohlásil americký prezident Donald Trump.

Spojené státy v nadcházejících 24 hodinách učiní významné oznámení týkající se Sýrie a amerického tažení proti tamnímu teroristickému hnutí Islámský stát (IS). Na tiskové konferenci v Bílém domě to dnes prohlásil americký prezident Donald Trump.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) odvolala k pondělí 18. února ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiřího Slováka. Od úterý ho ve funkci nahradí Jan Prachař (37), který už úřad v letech 2011 až 2014 vedl. Ministerstvo průmyslu a obchodu to dnes oznámilo v tiskové zprávě.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) odvolala k pondělí 18. února ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiřího Slováka. Od úterý ho ve funkci nahradí Jan Prachař (37), který už úřad v letech 2011 až 2014 vedl. Ministerstvo průmyslu a obchodu to dnes oznámilo v tiskové zprávě.

Evropská centrální banka by mohla podpořit ekonomiku eurozóny prostřednictvím nové nabídky levných dlouhodobých úvěrů pro komerční banky. Uvedl to dnes člen Výkonné rady ECB Benoit Coeuré. Jeho slova vedla k výraznému posílení akcií bank z eurozóny i k poklesu eura.

Evropská centrální banka by mohla podpořit ekonomiku eurozóny prostřednictvím nové nabídky levných dlouhodobých úvěrů pro komerční banky. Uvedl to dnes člen Výkonné rady ECB Benoit Coeuré. Jeho slova vedla k výraznému posílení akcií bank z eurozóny i k poklesu eura.

Kreml v pátek potvrdil snahu rehabilitovat Sovětskou armádu za invazi do Afghánistánu v roce 1979, kterou označil za "internacionální povinnost", v níž vojáci prokázali nejvyšší profesionalitu, statečnost a sílu ducha. Prohlášení vydané při příležitosti dnešního 30. výročí odchodu sovětských jednotek z okupované země podepsal prezident Vladimir Putin.

Ministerstvo práce bude rozhodovat o námitkách proti výběru dodavatele nového informačního systému pro vyplácení dávek. Podal je jeden z účastníků tendru. Sdělila to mluvčí resortu Kristýna Křupková. Ministerstvo podle médií před nedávnem rozhodlo o přidělení zakázky za víc než čtvrt miliardy firmě DXC Technology a neuspěl dosavadní dodavatel, společnost OKSystem.

Pražský magistrát nevyhověl žádosti Zdeny Mašínové exhumovat ostatky její matky Zdeny na Ďáblickém hřbitově. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty a komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu. Exhumace není podle magistrátu možná bez prověření možností, jak by proces probíhal.

Pražský magistrát nevyhověl žádosti Zdeny Mašínové exhumovat ostatky její matky Zdeny na Ďáblickém hřbitově. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty a komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu. Exhumace není podle magistrátu možná bez prověření možností, jak by proces probíhal.

Lidí s akutními nemocemi dýchacích cest v Česku za uplynulý týden mírně ubylo. Lékaři nahlásili 1684 nových případů na 100 tisíc obyvatel, což je o 4,2 procenta méně než před týdnem . Vyplývá to zKrajské hygienické stanice Libereckého kraje. Plošná chřipková epidemie byla vyhlášená na začátku února po překročení hranice 1500 nových nemocných na 100 tisíc obyvatel.

Prezidenti Ruska a Běloruska Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko během třídenních rozhovorů v Soči projednali osud obou zemí po svém odchodu do politické penze. O nečekaném tématu jednání v pátek novináře informoval běloruský vůdce. Otázka svrchovanosti Ruska a Běloruska, o jejichž možném sloučení se spekuluje, prý na pořadu diskusí nebyla.

Prezidenti Ruska a Běloruska Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko během třídenních rozhovorů v Soči projednali osud obou zemí po svém odchodu do politické penze. O nečekaném tématu jednání v pátek novináře informoval běloruský vůdce. Otázka svrchovanosti Ruska a Běloruska, o jejichž možném sloučení se spekuluje, prý na pořadu diskusí nebyla.

Jednání o obchodu mezi Čínou a Spojenými státy budou pokračovat příští týden ve Washingtonu. Uvedla to dnes tisková agentura Nová Čína s odvoláním na oznámení čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Ten rovněž dodal, že doufá, že obě strany se budou na nadcházejících jednáních schopné domluvit na vzájemně výhodné dohodě.

Pražský primátor Hřib považuje seznam budov určených k vyprázdnění, který zveřejnil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za neúplný. Má pochybnosti o tom, jestli je celý projekt stěhování 10 tisíc státních úředníků do Letňan vůbec myšlen vážně, uvedl. Úřad ve čtvrtek sdělil, že navrhuje prodat 33 budov a dvě nynější ministerstva chce otevřít veřejnosti. Nápad areálu v Letňanech prosazuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Pražský primátor Hřib považuje seznam budov určených k vyprázdnění, který zveřejnil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za neúplný. Má pochybnosti o tom, jestli je celý projekt stěhování 10 tisíc státních úředníků do Letňan vůbec myšlen vážně, uvedl. Úřad ve čtvrtek sdělil, že navrhuje prodat 33 budov a dvě nynější ministerstva chce otevřít veřejnosti. Nápad areálu v Letňanech prosazuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Předseda komunistů Vojtěch Filip chce příští týden na schůzce s premiérem Anrejem Babišem (ANO) probrat postoj vlády k technologiím Huawei, nespokojenost komunistů s některými kroky ministerstva zahraničí či opravami dálnice D1. Širší vedení KSČM mu v pátek také uložilo, aby vyjednal termín společného zasedání vedení komunistů a hnutí ANO, na kterém by strany mimo jiné probraly plány pro legislativní práci na příští půlrok. Filip to řekl po jednání stranického grémia.

15. 2. 11:40