Kongres nedal Trumpovi dost peněz na zeď, ten vyhlásí stav nouze

Lidí s akutními nemocemi dýchacích cest v Česku za uplynulý týden mírně ubylo. Lékaři nahlásili 1684 nových případů na 100 tisíc obyvatel, což je o 4,2 procenta méně než před týdnem . Vyplývá to zKrajské hygienické stanice Libereckého kraje. Plošná chřipková epidemie byla vyhlášená na začátku února po překročení hranice 1500 nových nemocných na 100 tisíc obyvatel.

Prezidenti Ruska a Běloruska Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko během třídenních rozhovorů v Soči projednali osud obou zemí po svém odchodu do politické penze. O nečekaném tématu jednání v pátek novináře informoval běloruský vůdce. Otázka svrchovanosti Ruska a Běloruska, o jejichž možném sloučení se spekuluje, prý na pořadu diskusí nebyla.

Prezidenti Ruska a Běloruska Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko během třídenních rozhovorů v Soči projednali osud obou zemí po svém odchodu do politické penze. O nečekaném tématu jednání v pátek novináře informoval běloruský vůdce. Otázka svrchovanosti Ruska a Běloruska, o jejichž možném sloučení se spekuluje, prý na pořadu diskusí nebyla.

Jednání o obchodu mezi Čínou a Spojenými státy budou pokračovat příští týden ve Washingtonu. Uvedla to dnes tisková agentura Nová Čína s odvoláním na oznámení čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Ten rovněž dodal, že doufá, že obě strany se budou na nadcházejících jednáních schopné domluvit na vzájemně výhodné dohodě.

Pražský primátor Hřib považuje seznam budov určených k vyprázdnění, který zveřejnil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za neúplný. Má pochybnosti o tom, jestli je celý projekt stěhování 10 tisíc státních úředníků do Letňan vůbec myšlen vážně, uvedl. Úřad ve čtvrtek sdělil, že navrhuje prodat 33 budov a dvě nynější ministerstva chce otevřít veřejnosti. Nápad areálu v Letňanech prosazuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Pražský primátor Hřib považuje seznam budov určených k vyprázdnění, který zveřejnil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za neúplný. Má pochybnosti o tom, jestli je celý projekt stěhování 10 tisíc státních úředníků do Letňan vůbec myšlen vážně, uvedl. Úřad ve čtvrtek sdělil, že navrhuje prodat 33 budov a dvě nynější ministerstva chce otevřít veřejnosti. Nápad areálu v Letňanech prosazuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Předseda komunistů Vojtěch Filip chce příští týden na schůzce s premiérem Anrejem Babišem (ANO) probrat postoj vlády k technologiím Huawei, nespokojenost komunistů s některými kroky ministerstva zahraničí či opravami dálnice D1. Širší vedení KSČM mu v pátek také uložilo, aby vyjednal termín společného zasedání vedení komunistů a hnutí ANO, na kterém by strany mimo jiné probraly plány pro legislativní práci na příští půlrok. Filip to řekl po jednání stranického grémia.

11:40