Trump v protiruských sankcích přitvrdil. Na černé listině je i trollí farma

V podvečer ruských prezidentských voleb rozšířili Američané sankce proti Rusům. Důvodem je někdejší vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016 a další kybernetické útoky. Na takzvaném černém seznamu se nově ocitlo 19 ruských občanů včetně Putinova osobního přítele a oligarchy Jevgenije Prigožina. Sankce míří i proti petrohradské Agentuře pro výzkum internetu (AII), která čelí obvinění ze systematického šíření falešných zpráv.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v reakci na americké rozhodnutí podle agentury Interfax prohlásil, že Moskva již připravuje odvetná opatření. Jejich povahu zatím neupřesnil.

Bílý dům uvedl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa bude pokračovat v tvrdém přístupu k Moskvě. "Myslím, že je vidět z akcí, které jsme dosud podnikli, že bude vůči Rusku rázní, dokud se nerozhodne změnit své chování," řekla Trumpova mluvčí Sarah Sandersová.

Zavčas vypuzení hackeři

Americké sankce jsou podle ministerského prohlášení také namířeny proti ruské kontrarozvědce FSB a proti vojenské výzvědné službě GRU a šesti jejím pracovníkům. Ministerstvo v prohlášení uvedlo, že hodlá pokračovat v tlaku na Rusko "vzhledem k jeho snahám destabilizovat Ukrajinu a vzhledem k okupaci Krymu". Důvodem je také "rozšířená korupce a porušování lidských práv" v Rusku.

Další sankce se připravují, podle ministra financí Stevena Mnuchina budou namířeny proti ruským vládním činitelům a oligarchům. Znemožní jim hlavně přístup na americké finanční trhy.

Moskva podle Mnuchinova prohlášení útočí od března 2016 na kriticky důležitou americkou infrastrukturu, na energetické, jaderné, vodárenské, obchodní a výrobní objekty. Jako příklad destabilizujících aktivit Moskvy ministerstvo uvedlo šíření počítačového vitu Notpetya, který podle Washingtonu vyslala ruská armáda a GRU loni v červnu do celého světa. Ruští hackeři se dostali do části amerického energetického sektoru, byli ale podle ministerstva financí vypuzeni.

Oligarcha končí i s McDonald's

Proti Prigožinovi a dalším dvanácti Rusům a třem ruským firmám je už od února v USA vedeno trestní stíhání kvůli pokusům ovlivnit volby amerického prezidenta. Jsou mezi nimi i dvě společnosti z holdingu Concord, které patří Prigožinovi. Na jeho firmy je údajně napojena také společnost, která vysílá ruské žoldnéře do Sýrie.

Prigožin ruským médiím řekl, že mu zařazení na sankční seznam problém nedělá, protože nemá na USA žádné obchodní vazby. "Byl jsem už sankcionován možná třikrát nebo čtyřikrát, ani to nepočítám," řekl. "Ve Spojených státech nepodnikám, neobchoduji ani s Američany. Takže mi to problémy nedělá. Od teď ale přestanu chodit do (americké sítě restaurací s rychlým občerstvením) McDonald's," dodal.